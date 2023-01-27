Сестра Ким Чен Ына пообещала, что КНДР всегда будет «в одном окопе» с Россией

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что Северная Корея всегда будет на стороне России, «в одном окопе» с ее армией и народом. Она назвала поставки Украине танков Abrams «гнусным шагом» и пообещала, что танки «дотла сгорят и превратятся в металлолом перед непреклонным боевым духом и мощью героической армии и народа России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ким Чен Ын и Ким Ё Чжон

Фото: Korea Summit Press Pool / Pool / Reuters Ким Чен Ын и Ким Ё Чжон

Фото: Korea Summit Press Pool / Pool / Reuters

«Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны»,— сказала сестра лидера Северной Кореи, ее заявление приводит корейское агентство ЦТАК.

12 июня Ким Чен Ын отправил поздравительную телеграмму президенту Владимиру Путину по случаю дня России, в которой выразил полную поддержку российскому народу и господину Путину лично. Лидер КНДР выразил надежду, что в дальнейшем сотрудничество Северной Кореи и России укрепится.

США грозили санкциями КНДР за поставки оружия России. Однако руководство Северной Кореи утверждает, что не отправляет вооружение Москве. В КНДР называли обвинения в поставках оружия России попыткой «запятнать имидж республики».

Анастасия Ларина