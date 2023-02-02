Кузнецкий Мост стал самой дорогой торговой улицей в Москве в 2022 году

Стоимость аренды помещений формата стрит-ритейл на Кузнецком Мосту по итогам 2022 года составила 255 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Это делает улицу самой дорогой в Москве в этом сегменте, сообщила консалтинговая компания NF Group. Аренда на Кутузовском проспекте, проспекте Мира и Садовом кольце обойдется в десять раз дешевле.

NF Group проанализировала информацию о популярных у торговых операторов 14 столичных улицах. В список вошли Арбат, Кузнецкий Мост, Никольская, Рождественка, переулки Камергерский, Столешников, Третьяковский проезд, несколько зон в районах Якиманка и Замоскворечье. Также рассматривались данные по 47 центральным торговым коридорам внутри Садового кольца. Результаты исследования приводит Forbes.

Стоимость аренды на Кузнецком Мосту за год выросла на 21%. Быстрее всего росла цена аренды в районе Патриарших прудов (+43%), нахождение здесь обходится кафе и магазинам в 215 тыс. руб. По мнению экспертов, это связано с «ограниченным объемом качественного предложения и стабильно высоким спросом на помещения».

Размещение на Никольской улице подорожало на 3%, но ставка остается высокой — 236 тыс. руб. Стоимость аренды на Пятницкой улице не изменилась и осталась на уровне 160 тыс. руб.

Минимальная ставка в выборке NF Group составила 20 тыс. руб. за 1 кв. м. Столько предлагают за помещения на Кутузовском проспекте, где стоимость аренды подешевела на 43%. Такая же стоимость зафиксирована на проспекте Мира (–33%) и на Садовом кольце (–20%). По мнению экспертов, снижение стоимости связано с выходом на рынок новых помещений, расположенных вдали от метро или центра.

Леонид Уварчев