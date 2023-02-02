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обновлено 12:49

КВН, встречи с олимпийскими чемпионами и аксессуары в виде пельменей ждут гостей на тематической неделе в Удмуртии

11 февраля в столице Удмуртии на Центральной площади пройдет фестиваль «Всемирный день пельменя» (0+). В преддверии праздника в республике пройдет «пельменная неделя», в рамках которой участников мероприятия ждут кулинарные и творческие мастер-классы, активности и КВН, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

5 февраля в 14:00 на территории сквера ЧОШ в Ижевске пройдут «Пельменные забавы» (0+). В рамках мероприятия библиотеки Устиновского проведут викторины, мастер-классы и спортивные состязания.

6 февраля в 13:00 для любителей активного отдыха в Доме Дружбы народов пройдет «Олимпийский урок» (6+) со спортсменами, в числе которых российский биатлонист, трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр в эстафетных гонках Иван Черезов, заслуженный мастер спорта СССР по лыжным гонкам Тамара Тихонова. 7 февраля такая встреча пройдет с российским следж-хоккеистом, вратарем сборной России по следж-хоккею Владимиром Каманцевым.

7 февраля Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел проведет мастер-класс по изготовлению сережек «Берестяной пельмень» (10+). Отметим, что различные мастер-классы здесь будут проходить и в другие дни. 8 февраля в студенческом центре «Интеграл» впервые пройдет Пельменный кубок КВН с участием 15 команд (6+). Начало мероприятия запланировано в 19:00.

В главный день праздника, 11 февраля, гостей Пельменьфеста ждут пельменная ярмарка, конкурсы, выступления исполнителей и актеров, а также спортивно-развлекательный квест и «Чужонбол». Кроме того, гости «Пельменного Съеста» смогут попробовать изделия от местных производителей. Главным призом фестиваля традиционно станет годовой запас пельменей.

Фотогалерея

Как «Всемирный день пельменя» прошел в 2022 году

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12 февраля в столице Удмуртии прошел восьмой фестиваль «Всемирный день пельменя». Мероприятие состоялось в парке имени Кирова

12 февраля в столице Удмуртии прошел восьмой фестиваль «Всемирный день пельменя». Мероприятие состоялось в парке имени Кирова

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В этом году тематикой фестиваля выбрали досуг народов Удмуртии — «Пукон корка», на которые зимними вечерами собирались молодежь и взрослые. Все активности фестиваля прошли под слоганом «Шулдыр пуком, ческыт сием» (Интересно посидим, вкусно поедим)

В этом году тематикой фестиваля выбрали досуг народов Удмуртии — «Пукон корка», на которые зимними вечерами собирались молодежь и взрослые. Все активности фестиваля прошли под слоганом «Шулдыр пуком, ческыт сием» (Интересно посидим, вкусно поедим)

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Гости праздника смогли поесть пельмени с разными начинками, сыграть в игры и пройти различные мастер-классы. В рамках мероприятия прошел традиционный пельменный СЪЕСТ, ярмарка и командный квест «Шудомы-эктомы» («Поиграем-потанцуем»)

Гости праздника смогли поесть пельмени с разными начинками, сыграть в игры и пройти различные мастер-классы. В рамках мероприятия прошел традиционный пельменный СЪЕСТ, ярмарка и командный квест «Шудомы-эктомы» («Поиграем-потанцуем»)

Фото: vk.com, Лариса Буранова

В развлекательном забеге Pelmenrun поучаствовали более 200 взрослых и 75 детей. В мероприятие также принял участие глава Удмуртии Александр Бречалов. «Классно, когда нас обгоняют наши любители-спортсмены, поэтому настроение как всегда отличное»,— заявил господин Бречалов

В развлекательном забеге Pelmenrun поучаствовали более 200 взрослых и 75 детей. В мероприятие также принял участие глава Удмуртии Александр Бречалов. «Классно, когда нас обгоняют наши любители-спортсмены, поэтому настроение как всегда отличное»,— заявил господин Бречалов

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Заместитель председателя правительства Удмуртии Роман Ефимов рассказал, что заранее записался на забег Pelmenrun, чтобы «отработать съеденное». «Тогда я еще не знал, что за победу дают тазик пельменей»,— отметил господин Ефимов

Заместитель председателя правительства Удмуртии Роман Ефимов рассказал, что заранее записался на забег Pelmenrun, чтобы «отработать съеденное». «Тогда я еще не знал, что за победу дают тазик пельменей»,— отметил господин Ефимов

Фото: vk.com, Роман Ефимов

На главной сцене фестиваля весь день исполняли национальные удмуртские танцы и песни. Рядом 14 команд со всей республики сражались в чужонбол — «удмуртский квиддич», где вместо клюшек используют березовые метлы

На главной сцене фестиваля весь день исполняли национальные удмуртские танцы и песни. Рядом 14 команд со всей республики сражались в чужонбол — «удмуртский квиддич», где вместо клюшек используют березовые метлы

Фото: vk.com, Александр Бречалов

На ярмарке гости праздника смогли купить замороженные пельмени с мясом, рыбой, птицей, квашеной капустой, а также вареники с разными начинками и удмуртские перепечи

На ярмарке гости праздника смогли купить замороженные пельмени с мясом, рыбой, птицей, квашеной капустой, а также вареники с разными начинками и удмуртские перепечи

Фото: vk.com, Александр Бречалов

Депутат Госдумы РФ от Удмуртии Лариса Буранова отметила, что в этом году побили сразу несколько рекордов. В фестивале приняли участие более 30 тыс. человек, а также было съедено более 10 т пельменей

Депутат Госдумы РФ от Удмуртии Лариса Буранова отметила, что в этом году побили сразу несколько рекордов. В фестивале приняли участие более 30 тыс. человек, а также было съедено более 10 т пельменей

Фото: vk.com, Лариса Буранова

Кроме того, в разные уголки России и за границу ушли 3 тыс. фирменных открыток с символикой фестиваля. Всего для участников были подготовлены семь видов оригинальных тематических открыток. На них изображены за разнообразными занятиями герои удмуртских сказок и легенд: Обыда, Лопшо Педунь и Алангасар

Кроме того, в разные уголки России и за границу ушли 3 тыс. фирменных открыток с символикой фестиваля. Всего для участников были подготовлены семь видов оригинальных тематических открыток. На них изображены за разнообразными занятиями герои удмуртских сказок и легенд: Обыда, Лопшо Педунь и Алангасар

Фото: Пресс-служба Почты России

Также в этот день прошел командный квест «Шудомы-эктомы» из восьми этапов. Его участники играли в «Бабки (Шальыен шудон)», «Попадание в доску (Тупен-гопен)», плели традиционные узоры и ловили «лося» с помощью лассо

Также в этот день прошел командный квест «Шудомы-эктомы» из восьми этапов. Его участники играли в «Бабки (Шальыен шудон)», «Попадание в доску (Тупен-гопен)», плели традиционные узоры и ловили «лося» с помощью лассо

Фото: vk.com, Лариса Буранова

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12 февраля в столице Удмуртии прошел восьмой фестиваль «Всемирный день пельменя». Мероприятие состоялось в парке имени Кирова

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В этом году тематикой фестиваля выбрали досуг народов Удмуртии — «Пукон корка», на которые зимними вечерами собирались молодежь и взрослые. Все активности фестиваля прошли под слоганом «Шулдыр пуком, ческыт сием» (Интересно посидим, вкусно поедим)

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Гости праздника смогли поесть пельмени с разными начинками, сыграть в игры и пройти различные мастер-классы. В рамках мероприятия прошел традиционный пельменный СЪЕСТ, ярмарка и командный квест «Шудомы-эктомы» («Поиграем-потанцуем»)

Фото: vk.com, Лариса Буранова

В развлекательном забеге Pelmenrun поучаствовали более 200 взрослых и 75 детей. В мероприятие также принял участие глава Удмуртии Александр Бречалов. «Классно, когда нас обгоняют наши любители-спортсмены, поэтому настроение как всегда отличное»,— заявил господин Бречалов

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Заместитель председателя правительства Удмуртии Роман Ефимов рассказал, что заранее записался на забег Pelmenrun, чтобы «отработать съеденное». «Тогда я еще не знал, что за победу дают тазик пельменей»,— отметил господин Ефимов

Фото: vk.com, Роман Ефимов

На главной сцене фестиваля весь день исполняли национальные удмуртские танцы и песни. Рядом 14 команд со всей республики сражались в чужонбол — «удмуртский квиддич», где вместо клюшек используют березовые метлы

Фото: vk.com, Александр Бречалов

На ярмарке гости праздника смогли купить замороженные пельмени с мясом, рыбой, птицей, квашеной капустой, а также вареники с разными начинками и удмуртские перепечи

Фото: vk.com, Александр Бречалов

Депутат Госдумы РФ от Удмуртии Лариса Буранова отметила, что в этом году побили сразу несколько рекордов. В фестивале приняли участие более 30 тыс. человек, а также было съедено более 10 т пельменей

Фото: vk.com, Лариса Буранова

Кроме того, в разные уголки России и за границу ушли 3 тыс. фирменных открыток с символикой фестиваля. Всего для участников были подготовлены семь видов оригинальных тематических открыток. На них изображены за разнообразными занятиями герои удмуртских сказок и легенд: Обыда, Лопшо Педунь и Алангасар

Фото: Пресс-служба Почты России

Также в этот день прошел командный квест «Шудомы-эктомы» из восьми этапов. Его участники играли в «Бабки (Шальыен шудон)», «Попадание в доску (Тупен-гопен)», плели традиционные узоры и ловили «лося» с помощью лассо

Фото: vk.com, Лариса Буранова

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