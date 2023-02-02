КВН, встречи с олимпийскими чемпионами и аксессуары в виде пельменей ждут гостей на тематической неделе в Удмуртии

11 февраля в столице Удмуртии на Центральной площади пройдет фестиваль «Всемирный день пельменя» (0+). В преддверии праздника в республике пройдет «пельменная неделя», в рамках которой участников мероприятия ждут кулинарные и творческие мастер-классы, активности и КВН, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Диля Ахмадишина Фото: Диля Ахмадишина

5 февраля в 14:00 на территории сквера ЧОШ в Ижевске пройдут «Пельменные забавы» (0+). В рамках мероприятия библиотеки Устиновского проведут викторины, мастер-классы и спортивные состязания.

6 февраля в 13:00 для любителей активного отдыха в Доме Дружбы народов пройдет «Олимпийский урок» (6+) со спортсменами, в числе которых российский биатлонист, трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр в эстафетных гонках Иван Черезов, заслуженный мастер спорта СССР по лыжным гонкам Тамара Тихонова. 7 февраля такая встреча пройдет с российским следж-хоккеистом, вратарем сборной России по следж-хоккею Владимиром Каманцевым.

7 февраля Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел проведет мастер-класс по изготовлению сережек «Берестяной пельмень» (10+). Отметим, что различные мастер-классы здесь будут проходить и в другие дни. 8 февраля в студенческом центре «Интеграл» впервые пройдет Пельменный кубок КВН с участием 15 команд (6+). Начало мероприятия запланировано в 19:00.

В главный день праздника, 11 февраля, гостей Пельменьфеста ждут пельменная ярмарка, конкурсы, выступления исполнителей и актеров, а также спортивно-развлекательный квест и «Чужонбол». Кроме того, гости «Пельменного Съеста» смогут попробовать изделия от местных производителей. Главным призом фестиваля традиционно станет годовой запас пельменей.