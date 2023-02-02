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Коммерсантъ FM
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Большинство российских компаний заменили западное оборудование китайским

Российские компании заменили запчасти и оборудование ушедших с рынка западных производителей в основном на китайскую и отечественную продукцию. Исследование по этой теме провел Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара.

Опрос проводился в январе среди около 1 тыс. предприятий. У компаний отдельно спрашивали о замене подсанкционного оборудования, запчастей и комплектующих. Респонденты могли выбрать несколько ответов. Результаты исследования приводит РБК.

Страны производителей, на которые российские компании меняли западное оборудование:

  • Китай — 67%;
  • Россия — 39%;
  • страны ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) — 21%;
  • Турция — 17%;
  • Индия, Иран, Вьетнам, Египет, Северная Корея — 12%;
  • другие страны — 23%;
  • продолжают получать подсанкционное оборудование — 15%.

Китай также стал лидером среди стран производителей, на которые российские компании меняли западные запчасти, с долей 63%. Отечественные запчасти на втором месте (46%). На другие страны приходится 24%, еще 22% продолжают получать подсанкционные запчасти.

Россия с долей 54% стала лидером по замене комплектующих (исследователи относят к ним сырье, материалы, полуфабрикаты). Китай на втором месте — 52%. Подсанкционные комплектующие продолжают получить 23% компаний.

Об эффективности российской политики импортозамещения, на которую за восемь лет ушло 3,5 трлн руб.,— в материале «Ъ» «Технологический дарвинизм».

Леонид Уварчев

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