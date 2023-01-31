Двух полицейских в Нижнем Тагиле задержали после гибели мужчины в их служебной машине

В Нижнем Тагиле задержали двух сотрудников полиции, у которых в служебной машине скончался местный житель Сергей Шамрин, сообщил е1.ru со ссылкой на источник. По данным издания, их обвиняют в превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия по п.«в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. «Ъ-Урал» обратился за комментарием в СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

«Дело сначала было бесфигурантное, теперь официально предъявили обвинение. Если бы не широкий общественный резонанс, эту историю могли бы замять. Но сейчас побоялись. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения. Личности обвиняемых пока не разглашаются, чтобы не было травли»,— приводит издание слова источника.

Напомним, инцидент произошел 29 января. К полицейским обратился охранник психиатрической больницы, сообщив, что неизвестный мужчина нарушает общественный порядок в медгородке и пытается пройти в внутрь, чтобы навестить якобы своего приятеля. Сотрудники полиции отвезли мужчину в дежурную часть ОВД для дальнейшего разбирательства.

«Около входа в здание отдела полиции патрульные при выгрузке мужчины обнаружили его в бессознательном состоянии и сразу стали оказывать ему первую медицинскую помощь. Одновременно сотрудники дежурной части вызвали неотложку. Однако спасти медикам гражданина не удалось, была зафиксирована биологическая смерть»,— сообщал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых Горелых.

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Диана Сунагатуллина