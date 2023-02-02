Промышленное производство в Удмуртии выросло на 3% в 2022 году

В 2022 году в Удмуртии промышленное производство выросло на 3% в сравнении с предыдущим годом, сообщает Удмуртстат. По данному показателю республика оказалась на третьем месте среди регионов ПФО. Лидирует Татарстан с показателем в 6,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Так, добыча полезных ископаемых выросла на 3,4%, нефти — 3,1%. Вместе с тем предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых увеличилось на 7,6%.

В энергетическом секторе, тепло- и газоснабжении отмечено падение на 10,1%. В отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, а также утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений произошел спад в 1,3 раза.

По группе обрабатывающих производств наблюдался рост на 4,5%. Наиболее значительно увеличилось изготовление прочих транспортных средств и оборудования — в 1,9 раза, химической, металлургической продукции и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — в 1,2 раза.

Однако спад в 3,9 раза произошел в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Изготовление лекарственных средств и медицинских материалов снизилось в 2,7 раза, мебели — на 17%

Производство пищевых продуктов увеличилось на 2,9%, напитков — на 4,5%. В частности, в Удмуртии изготовлено на 33% сливочного масла, сыров — на 25%, молока — на 4%. Однако производство кондитерских изделий снизилось на 20% производство, на 13% — пива, на 6% — колбасных изделий.