Глава «АгриВолги» Бачин: если Европа введет санкции на закваски, то сметаны в РФ не будет

Основатель сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин считает Россию зависимой от Европы в поставках молочной закваски. По его оценке, на российском рынке используется 90% импортной продукции. Бизнесмен считает, что это «проблема стратегического уровня».

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Фото: пресс-служба президента РФ Сергей Бачин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Потребители, наверное, даже не до конца понимают, что если вдруг Европа введет санкции на молочные закваски, то сметаны у нас в России не будет. Мы будем не в состоянии ее произвести, потому что зависимость здесь тотальная»,— сказал господин Бачин РБК.

«АгриВолга» позиционирует себя как крупнейший производитель мясных и молочных органических продуктов. Утверждается, что на долю компании приходится до 40% российского рынка органических продуктов.

По мнению бизнесмена, производство заквасок в РФ провалилось в конце 1980-х – начале 1990-х. Тогда в мире начали создавать концентрированные закваски — они лучше с точки зрения экономической эффективности. В СССР технологический переход был пропущен, а в современной России молочные и сыродельные заводы строились по западным технологиям. Производители не смогут быстро перейти на форму производства, которая была 30 лет назад, потому что нужно возобновить работу лабораторий и обучить людей. «АгриВолга» планирует через два года ввести в Угличе биофабрику — ее первая очередь «сможет покрыть 25% потребностей рынка в заквасках», а вторая очередь увеличит долю «где-то до уровня 50%».

Господин Бачин не опасается санкций, которые касаются технических элементов заводов и ферм. По его мнению, российские производители смогут заменить их поставками из Турции или Китая. По его словам, сейчас почти решена проблема с упаковкой, с которой бизнес столкнулся весной. Предприниматель считает, что пакеты, «может быть, стали чуть-чуть похуже», но они все равно «в два раза лучше, чем в Финляндии или Швеции».

О рисках молочной отрасли в России — в материале «Ъ» «Йогурты теряют концентрацию».

Леонид Уварчев