Все банки в гости будут к ним

Госдума готова отменить для банков с базовой лицензией ограничения на открытие корреспондентских счетов в иностранных кредитных организациях. Существенная часть крупных банков, утратили их из-за санкций. Впрочем, в массовое открытие корсчетов в западных банках небольшими российскими игроками эксперты не верят. Законопроект рассчитан скорее на обслуживание контрактов с ближним зарубежьем и странами Азии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На заседании рабочей группы 20 июня комитет Госдумы по финрынку рассматривал ко второму чтению поправки, которые позволят банкам с базовой лицензией временно, до 31 декабря 2023 года, открывать корреспондентские счета в иностранных кредитных организациях (КО). Документ также приостанавливает действие нормы, по которой банк с универсальной лицензией, сменивший ее на базовую, и КО с базовой лицензией, перерегистрировавшаяся в НКО, обязаны расторгнуть договор счета с иностранным банком в течение года с даты приобретения нового статуса.

С 1 июня 2017 года ЦБ разделил лицензии КО на базовые и универсальные. Банки с универсальной лицензией обязаны иметь капитал не менее 1 млрд руб., с базовой — не менее 300 млн руб. Для банков с базовой лицензией есть ряд ограничений, в том числе на открытие корсчетов в иностранных банках, если речь не идет об участии в иностранной платежной системе. Сегодня в РФ работают 102 банка с базовой лицензией, 229 — с универсальной.

Глава финансового комитета Думы Анатолий Аксаков считает, можно было бы снять наложенные на банки с базовой лицензией ограничения даже не временно, а на постоянной основе. «Мы договорились с ЦБ о компромиссном варианте — проведем мониторинг, посмотрим, как эта мера реализуется, и если рисков не выявится и статистика будет положительная, то тогда можно будет сделать ее постоянной»,— пояснил он “Ъ”.

На ежегодной встрече банкиров с руководством ЦБ его глава Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор готов разрешить банкам с базовой лицензией открывать корсчета в иностранных банках, подчеркнув: не надо строить иллюзий, что это будет легко сделать.

Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, 26 мая: «Мы готовы дать возможность банкам с базовой лицензией открывать корреспондентские счета за рубежом».

Участники рынка сомневаются, что российским банкам с базовой лицензией даже после разрешения ЦБ удастся открыть счета в крупных европейских или американских банках. По словам источника “Ъ” из банка в топ-30, наличие юридической возможности открывать счета в текущем режиме «имеет мало практической пользы», потому что крупные банки-корреспонденты не заинтересованы в обслуживании даже крупнейших российских банков. «Для них проведение комплаенс-процедур является крайне дорогостоящим, так как требует учета ограничений в разных юрисдикциях»,— пояснил собеседник “Ъ”. По его словам, чтобы открыть корсчет в иностранном банке надо прежде всего, чтобы банк согласился, а ему это абсолютно не нужно, потому что за само открытие счета либо не взимается плата вообще, либо берется символическая сумма ($100).

«Поэтому счетов этим банкам будет открыто ровно ноль»,— уверен источник “Ъ”.

Вместе с тем, по словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, у банков с базовой лицензией есть клиенты, ведущие трансграничный бизнес: у кого-то хорошие взаимоотношения с казахстанскими контрагентами, кто-то уже договорился с коллегами из Монголии, у кого-то бизнес с Китаем и они предварительно согласовали с той стороны возможность работы через небольшой банк с базовой лицензией. «Это все точечные, небольшие проекты, но необходимые как раз для малого бизнеса»,— говорит эксперт. Он также считает странным, что готовится только временное послабление, так как обычно подобные отношения строятся на долгосрочной основе.

«Ассоциация банков России вышла в Думу с инициативой убрать запрет вообще, мы помогали готовить этот проект и все ведомства и правительство поддержали нас, но ЦБ решил ограничить срок действия этой меры»,— рассказал Алексей Войлуков. По его словам, если сейчас не удастся убрать временный характер проектируемой меры в эту сессию, то АБР будет в конце года выходить с обоснованием того, что это должно быть постоянным решением.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева