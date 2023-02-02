Фигурантку дела о хищениях при закупках челябинского минздрава выпустили из СИЗО

Челябинский областной суд смягчил меру пресечения предпринимательнице Елене Селищевой, которую обвиняют по делу о хищении при закупках министерства здравоохранения региона. До 27 марта она будет находится под домашним арестом. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил адвокат обвиняемой Роберт Зиновьев.

Гендиректор ЗАО «Медсервис-регион» Елену Селищеву находилась под стражей с момента задержания в июне 2022 года. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. По версии следствия, в 2020 года она уговорила действующего на тот момент замминистра здравоохранения региона Александра Кузнецова провести аукционы по завышенной стоимости, в результате чего похитила 82,55 млн руб. бюджетных средств. Контракты на поставку томографов на общую сумму 191 млн руб., как считает следствие, заключили с аффилированными предпринимательнице компаниями.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце декабря 2022 года в Центральный районный суд Челябинска передали дело второго фигуранта уголовного дела — бывшего заместителя министра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова. Ему вменяют в вину злоупотребление должностными полномочиями.