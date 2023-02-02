«Не поминайте лихом»

Как стало известно “Ъ”, городской суд Кинешмы (Ивановская область) так и не сумел рассмотреть по существу уголовное дело местного жителя Николая Никола, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. В первый раз он сбежал от разбирательства еще весной прошлого года, минувшей осенью был пойман, а свое отсутствие объяснил участием в СВО в составе ЧВК «Вагнер». Учитывая полученное подсудимым осколочное ранение и награды, его не стали арестовывать, позволив реабилитироваться в течение трех месяцев под домашним арестом. За это время боец отдохнул, подлечился и даже успел, по данным местной полиции, организовать наркопритон в своей квартире. А потом вновь ударился в бега. Полицейским он оставил на прощание снятый с ноги браслет и записку с объяснением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Криминальная история 27-летнего неработающего жителя Кинешмы Николая Никола и его приятеля, звукооператора местного театра Александра Селезнева, началась весной прошлого года. Молодые люди вытащили из тайника дозу запрещенного к обороту препарата метадон, не зная, что место «закладки» негласно контролируется оперативниками полиции. Оба, таким образом, стали фигурантами уголовного дела о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК РФ). После того как дома у Николая Никола обнаружили еще и приличный запас марихуаны, полицейские решили, что молодой человек каким-то образом «культивировал» наркосодержащие растения прямо у себя в квартире, и добавили к уже предъявленному ему обвинению вторую часть той же статьи, предусматривающую десятилетний срок наказания за хранение «запрещенки» в крупном размере.

Оба предполагаемых наркохранителя тем не менее ждали окончания разбирательства на свободе: следствие ограничилось взятием у них подписок о невыезде и надлежащем поведении. 25 мая прошлого года судья городского суда Кинешмы Денис Туроватов должен был рассмотреть их уголовное дело по существу, однако к этому времени выяснилось, что главный обвиняемый Никол исчез. Судья в связи с этим был вынужден приостановить процесс. Представителю прокуратуры он поручил организовать розыск подсудимого, а самого Николая Никола заочно арестовал на два месяца с момента его задержания.

В конце сентября подсудимый сам объявился в Кинешме, сразу же был задержан и уже в статусе арестанта направлен в СИЗО №1 областного центра. Однако пробыл он там недолго. Господин Никол и его защита обжаловали арест в суде Ивановской области, где попытались доказать, что фигурант на самом деле не скрывался, а отсутствовал по уважительной причине.

По его словам, в мае прошлого года он предупредил следователя по своему делу о том, что уезжает на тренировочную базу ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае, прошел там подготовку, заключил контракт и был отправлен рядовым бойцом в зону проведения СВО. Рядовой Никол, как следовало из материалов, достойно проявил себя в боевой обстановке, получил две награды ЧВК и осколочное ранение в живот, после которого был вынужден покинуть Украину. В августе прошлого года подсудимого прооперировали в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского, что было подтверждено соответствующими справками и эпикризом, а в сентябре выписали с рекомендацией амбулаторного долечивания и наблюдения у врача по месту жительства. С этой целью Никол, по его словам, и вернулся в родную Кинешму.

Стоит отметить, что аргументы добровольца облсуд признал лишь частично. Так, например, вторая инстанция согласилась с выводами горсуда в той части, что неженатый, нетрудоустроенный и «отрицательно характеризующийся по месту жительства» Николай Никол нуждается в более строгой, чем подписка о невыезде, мере пресечения. Аргументы самого арестанта о якобы уважительных причинах «покидания места жительства» облсуд тоже не принял, сославшись на то, что действия нарушителя были «обусловлены его субъективными намерениями и стремлениями». При этом апелляционная инстанция все же учла, что подсудимый приехал по месту регистрации сам, предоставил сведения об имеющемся у него «легальном источнике дохода» и, наконец, нуждается в постоянном поддерживающем лечении.

Оценив все аргументы, председательствующий на апелляционном процессе судья Ольга Селезнева освободила Никола из СИЗО и отправила его под домашний арест, наложив при этом традиционные ограничения. Подсудимому запретили общаться с любыми лицами, кроме близких родственников, пользоваться почтой, телефоном и интернетом — за исключением вызова экстренных служб в кризисных ситуациях. Соответственно, пришлось ждать реабилитации раненого и горсуду Кинешмы. За три последних месяца прошедшего года судья Денис Туроватов несколько раз пытался рассмотреть «наркотическое» дело по существу, однако состояние здоровья главного подсудимого всякий раз вынуждало его откладывать процесс. Последний раз это случилось 29 декабря. В качестве причины очередного переноса процесса в картотеке горсуда было указано: «Обвиняемый тяжело болен, что подтверждено медицинским заключением».

Интересно, что всего через несколько дней после этой даты местная полиция пришла к выводу о том, что подсудимый за время своего вынужденного заточения выздоровел, набрался сил, да еще и хорошо отдохнул с друзьями. Проверив квартиру домашнеарестованного 7 января 2023 года по тревожному радиосигналу, поступившему с его электронного браслета, сотрудники УМВД по Ивановской области разместили на своем официальном сайте новость под заголовком «В Кинешме полицейские ликвидировали наркопритон». Как следовало из этого сообщения, по итогам рейда было установлено, что «находящийся под домашним арестом местный житель» систематически нарушал требования суда. Он «принимал у себя дома наркозависимых граждан, позволяя им употреблять запрещенные вещества». В проблемной квартире, как сказано на сайте УМВД, были обнаружены «посуда для приготовления нарковеществ, шприцы, сотовый телефон и весы», в отношении хозяина было возбуждено уголовное дело по ст. 232 (организация либо содержание притонов) УК, а самому ему «избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

Оперативно прокомментировать это сообщение для “Ъ” начальник отдела информации и общественных связей УМВД Владислав Радостин не смог, предложив направить ему соответствующий запрос. При этом близкий к полиции Иваново источник “Ъ” назвал сообщение неполным. По его словам, помимо наркоманской атрибутики на столе в комнате Николая Никола лежал его снятый с ноги и аккуратно собранный в рабочее состояние браслет, а также записка с коротким текстом: «Уехал воевать на Украину. Не поминайте лихом!»

Официальный представитель городского суда Кинешмы Татьяна Молодкина подтвердила “Ъ”, что подсудимый Никол в очередной раз не явился на заседание суда без уважительной причины и с 10 января 2023 года был объявлен в розыск. На запрос “Ъ” по поводу возможного возвращения Никола в ЧВК «Вагнер» в пресс-службе его основателя Евгения Пригожина оперативно не ответили.

Сергей Машкин