Глава Минюста Грузии назвал оскорбительными слова Зеленского о пытках Саакашвили

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал оскорбительными слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что грузинские власти пытают экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и пытаются его убить. По мнению главы грузинского Минюста, утверждения господина Зеленского не основаны на доказательствах.

«То, что в Грузии кого-то пытают, кто бы это ни был, кто бы не говорил, это несправедливое и оскорбительное заявление. Как раз европейские и западные стандарты подразумевают то, что все заявления, тем более сделанные лицами, занимающими высокие должности, должны быть основаны на доказательствах»,— сказал господин Брегадзе (цитата по News.ge).

Ранее Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции показал две распечатанные фотографии, на которых похудевший за год пребывания в тюрьме на 60 кг господин Саакашвили показывает свои ребра. Эти фото — скриншоты с сегодняшнего судебного заседания, в ходе которого Михаил Саакашвили попросил похоронить его сердце на Украине, если он не доживет до ее победы в конфликте с Россией. По информации адвоката экс-президента, медики выявили у него 36 заболеваний и ему нужна срочная медицинская помощь. Он находится в тюрьме с ноября 2021 года по обвинению в незаконном пересечении границы.

Андрей Сапожников