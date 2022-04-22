Связи дают допуск

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Операторы связи могут получить единые правила доступа к объектам городской и муниципальной собственности — зданиям, сооружениям, крышам и опорам. Инициатива обсуждалась последние шесть лет, но теперь появился шанс реализовать ее в рамках мер поддержки экономики в условиях санкций. В ряде регионов операторы до сих пор жалуются на непрозрачные процедуры размещения и ценообразование, что сказывается на стоимости строительства и эксплуатации сетей. Если власти установят единые цены, они повлияют и на размещение в коммерческом секторе, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с перечнем мер поддержки экономики на фоне санкций, который был разослан 11 апреля министерствам аппаратом первого вице-премьера Андрея Белоусова. Из него следует, что правительство обсуждает возможность введения единых правил доступа операторов связи к государственной и муниципальной инфраструктуре (здания, сооружения, крыши и опоры), пригодной для размещения сетей связи, с обязанностью предоставить такой доступ. Предложение поступило от РСПП и «Ростелекома», отмечается в документе.

В Минцифры “Ъ” пояснили, что отсутствие единых правил для размещения сооружений связи на имуществе субъектов РФ и муниципальных органов влияет на оказание услуг связи и увеличивает сроки заключения и исполнения договоров. В министерстве отметили, что разработали поправки к закону «О связи», по которым госорганы будут содействовать операторам при размещении инфраструктуры связи на их объектах и самостоятельно определять правила взаимодействия с операторами при размещении инфраструктуры.

Возможность упрощения доступа операторов к объектам государственной собственности обсуждается с 2015 года. Соответствующие поправки к закону о связи Минцифры готовило еще при Николае Никифорове, который тогда возглавлял министерство. В 2016 году ФАС обращалась в Минэкономики с предложением об изменении стандарта конкуренции в субъектах страны для решения проблемы доступа операторов к государственной инфраструктуре. По данным операторов, почти треть затрат по аренде для размещения сетей приходится на использование гособъектов.

В некоторых регионах операторы до сих пор сталкиваются с непрозрачными процедурами размещения и ценообразованием, а также волокитой при оформлении документов, говорят в МТС. В компании считают, что для решения проблемы необходимо перенять опыт ряда субъектов, в том числе Москвы, где утвержден перечень объектов для первоочередного размещения оборудования и введены единые ставки аренды. В «Вымпелкоме» поддерживают принятие мер: «Сегодня практика размещения оборудования на подобных объектах не приведена к единому подходу, что усложняет процесс оперативного развития сетей связи. Применение общих правил было бы актуально, учитывая, что у самого регулятора есть запросы к операторам по обеспечению связью населенные пункты и конкретные объекты».

В «Ростелекоме» считают, что инициатива поможет обеспечить развитие сетей, для чего постоянно требуется увеличение площадок размещения оборудования. Важно, чтобы решению об использовании государственных объектов не помешали решения других органов власти, добавили в Tele2.

Государственная инфраструктура многочисленна и, как правило, обладает подходящей этажностью для размещения базовых станций, отмечает аналитик MForum Analytics Алексей Бойко: «Размещение на ней операторам удобно еще и потому, что можно заключать контракты не с отдельными собственниками помещений, а "оптом"». Сейчас владельцы государственных строений могут не позволять операторам располагать оборудование или выставлять очень высокие цены на аренду площади, говорит аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин: «При этом законодательно доступ к городской недвижимости не регулируется».

По словам аналитика, чтобы обеспечить равные условия доступа операторов к этой инфраструктуре, нужно зафиксировать арендные ставки и обязать владельцев объектов допускать на них размещение оборудования. Если власти примут эти меры, считает Эльдар Муртазин, владельцы коммерческой недвижимости также снизят цены, поскольку у операторов появится выбор.

Анастасия Гаврилюк, Юлия Тишина