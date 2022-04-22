Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Связи дают допуск

Оборудование на гособъектах разместят по единым правилам

Операторы связи могут получить единые правила доступа к объектам городской и муниципальной собственности — зданиям, сооружениям, крышам и опорам. Инициатива обсуждалась последние шесть лет, но теперь появился шанс реализовать ее в рамках мер поддержки экономики в условиях санкций. В ряде регионов операторы до сих пор жалуются на непрозрачные процедуры размещения и ценообразование, что сказывается на стоимости строительства и эксплуатации сетей. Если власти установят единые цены, они повлияют и на размещение в коммерческом секторе, полагают эксперты.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с перечнем мер поддержки экономики на фоне санкций, который был разослан 11 апреля министерствам аппаратом первого вице-премьера Андрея Белоусова. Из него следует, что правительство обсуждает возможность введения единых правил доступа операторов связи к государственной и муниципальной инфраструктуре (здания, сооружения, крыши и опоры), пригодной для размещения сетей связи, с обязанностью предоставить такой доступ. Предложение поступило от РСПП и «Ростелекома», отмечается в документе.

В Минцифры “Ъ” пояснили, что отсутствие единых правил для размещения сооружений связи на имуществе субъектов РФ и муниципальных органов влияет на оказание услуг связи и увеличивает сроки заключения и исполнения договоров. В министерстве отметили, что разработали поправки к закону «О связи», по которым госорганы будут содействовать операторам при размещении инфраструктуры связи на их объектах и самостоятельно определять правила взаимодействия с операторами при размещении инфраструктуры.

Возможность упрощения доступа операторов к объектам государственной собственности обсуждается с 2015 года. Соответствующие поправки к закону о связи Минцифры готовило еще при Николае Никифорове, который тогда возглавлял министерство. В 2016 году ФАС обращалась в Минэкономики с предложением об изменении стандарта конкуренции в субъектах страны для решения проблемы доступа операторов к государственной инфраструктуре. По данным операторов, почти треть затрат по аренде для размещения сетей приходится на использование гособъектов.

В некоторых регионах операторы до сих пор сталкиваются с непрозрачными процедурами размещения и ценообразованием, а также волокитой при оформлении документов, говорят в МТС. В компании считают, что для решения проблемы необходимо перенять опыт ряда субъектов, в том числе Москвы, где утвержден перечень объектов для первоочередного размещения оборудования и введены единые ставки аренды. В «Вымпелкоме» поддерживают принятие мер: «Сегодня практика размещения оборудования на подобных объектах не приведена к единому подходу, что усложняет процесс оперативного развития сетей связи. Применение общих правил было бы актуально, учитывая, что у самого регулятора есть запросы к операторам по обеспечению связью населенные пункты и конкретные объекты».

В «Ростелекоме» считают, что инициатива поможет обеспечить развитие сетей, для чего постоянно требуется увеличение площадок размещения оборудования. Важно, чтобы решению об использовании государственных объектов не помешали решения других органов власти, добавили в Tele2.

Государственная инфраструктура многочисленна и, как правило, обладает подходящей этажностью для размещения базовых станций, отмечает аналитик MForum Analytics Алексей Бойко: «Размещение на ней операторам удобно еще и потому, что можно заключать контракты не с отдельными собственниками помещений, а "оптом"». Сейчас владельцы государственных строений могут не позволять операторам располагать оборудование или выставлять очень высокие цены на аренду площади, говорит аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин: «При этом законодательно доступ к городской недвижимости не регулируется».

По словам аналитика, чтобы обеспечить равные условия доступа операторов к этой инфраструктуре, нужно зафиксировать арендные ставки и обязать владельцев объектов допускать на них размещение оборудования. Если власти примут эти меры, считает Эльдар Муртазин, владельцы коммерческой недвижимости также снизят цены, поскольку у операторов появится выбор.

Анастасия Гаврилюк, Юлия Тишина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...