В Подмосковье загорелся склад с пластиком на площади 1,4 тыс. квадратных метров

Пожар площадью 1,4 тыс. кв. м произошел на складе с пластиком в поселке Нахабино (городской округ Красногорск). Как сообщили в МЧС, приблизительно за полчаса площадь пожара выросла вдвое — с 700 кв. м до 1,4 тыс. кв. м.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри склада. Дальнейшая информация уточняется»,— заявили в пресс-службе МЧС. На месте работают 11 единиц техники и 37 человек.

Как рассказали ТАСС в МЧС, пожар произошел по адресу: «городской округ Красногорск, поселок Нахабино, дом 1, строение 1».