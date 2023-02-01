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Коммерсантъ FM
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В Подмосковье загорелся склад с пластиком на площади 1,4 тыс. квадратных метров

Пожар площадью 1,4 тыс. кв. м произошел на складе с пластиком в поселке Нахабино (городской округ Красногорск). Как сообщили в МЧС, приблизительно за полчаса площадь пожара выросла вдвое — с 700 кв. м до 1,4 тыс. кв. м.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри склада. Дальнейшая информация уточняется»,— заявили в пресс-службе МЧС. На месте работают 11 единиц техники и 37 человек.

Как рассказали ТАСС в МЧС, пожар произошел по адресу: «городской округ Красногорск, поселок Нахабино, дом 1, строение 1».

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