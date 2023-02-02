Бойцам готовят реабилитацию

Воронежская область стала одним из первых регионов, где разрабатывается собственная комплексная программа реабилитации участников специальной военной операции (СВО) и поддержки их семей. Вернувшимся бойцам планируют помочь восстановиться от тяжелых ранений и психологических травм, а также устроиться на работу с учетом их состояния здоровья. Власти считают, что программа должна быть расписана на три года, а участвовать в ней предстоит и бизнесу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил вчера в своем телеграм-канале о завершении подготовки комплексной программы реабилитации участников специальной военной операции и поддержки их семей. По словам главы региона, дорожная карта будет готова в ближайшее время, после чего он расскажет, как программой можно воспользоваться.

На данный момент известно, что в областной больнице №1 в Воронеже откроется специальный отдел, с которого начнется диспансеризация участников СВО. Помимо восстановления после тяжелых травм они будут получать психологическую помощь. «Посттравматическое стрессовое расстройство требует очень серьезного вовлечения специалистов, даже если у человека нет физических увечий»,— отмечает Александр Гусев. На психологическую помощь при необходимости смогут рассчитывать члены семей военнослужащих.

В программу войдут также новые и действующие меры социальной поддержки семей военных. Сейчас в Воронежской области они освобождены от платы в детских садах, а в школах дети получают горячие обеды. Кроме того, власти установили региональную доплату в 11,3 тыс. руб. к пенсии по потере кормильца для вдов погибших в СВО и освободили семьи мобилизованных от начисления пеней за просрочку оплаты коммунальных услуг и капремонта. Губернатор пообещал позже рассказать о новых способах социальной поддержки.

После программы восстановления власти готовы предложить бывшим бойцам и трудоустройство. «Мужественные люди вряд ли не будут пользоваться спросом на рынке труда. Но мы предложим хорошие по их жизненным обстоятельствам вакансии, в том числе учитывая состояние их здоровья»,— заверил губернатор. Также, по его словам, бойцы будут получать бесплатную юридическую помощь и помощь в решении различных бытовых вопросов.

Программа должны быть расписана на три года. «Уже сейчас настраиваю подчиненных, общественников, бизнес и всех, кто будет задействован в комплексной реабилитации участников СВО, на работу с двойной самоотдачей»,— заключил губернатор. Руководитель управления по взаимодействию со СМИ правительства области Артем Сокольников объяснил «Ъ-Черноземье», что над программой работают местный бизнес, общественные организации и волонтеры. «На сегодня в регионе есть опыт комплексной медицинской и социальной поддержки, накопленный в том числе и за время проведения СВО. При этом финансовые и другие резервы правительства области позволяют утверждать, что комплексная программа реабилитации военных никаким образом не скажется негативно на остальных воронежцах»,— пояснил чиновник.

Для реализации программы есть квалифицированные кадры, а также предусмотрено расширение профессионального опыта медиков, соцработников и других сотрудников, например, через повышение квалификации в ведущих федеральных профильных центрах, через телемосты с лучшими врачами страны.

В середине января заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова заявила о необходимости обеспечить во всех регионах комплексные системы медицинской реабилитации и психологического сопровождения участников СВО. По ее словам, концепцию апробируют в нескольких пилотных регионах, в том числе в Московской области и Пермском крае. Например, военнослужащих из Самары, пострадавших от обстрелов ВСУ в Макеевке, из ЛНР, Нижнего Новгорода, Брянской области направляют на реабилитацию в федеральные учреждения Министерства обороны, которые располагаются в столице и Подмосковье.

Сергей Толмачев