«Риск вторжения невысок»

Руководители Курской и Белгородской областей, граничащих с украинской территорией, в очередной раз выступили с опровержением слухов и сообщили местным жителям о надежности оборонительных укреплений. О «невысоком риске вооруженного вторжения» накануне заявил курский губернатор Роман Старовойт, а, по словам главы Белгородчины Вячеслава Гладкова, если весной прошлого года население еще верило в слухи об «украинском наступлении», то после многократных разъяснений властей домыслы уже не вызывают паники. Но украинские силовики не оставляют попыток давления: вчера эфир ряда телеканалов в белгородском приграничье на несколько минут прервался пропагандистским видеороликом с фрагментом видеообращения президента Украины Владимира Зеленского. Это сочли диверсией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители приграничных территорий стали спокойнее реагировать на фейки, считают власти

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Жители приграничных территорий стали спокойнее реагировать на фейки, считают власти

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

О том, что риск «вооруженного вторжения на территорию Курской области со стороны Украины невысок», вчера по итогам объезда приграничных районов сообщил губернатор Роман Старовойт. «Однако мы постоянно занимаемся укреплением обороноспособности региона. Проверил ход строительных работ в приграничных районах. Строители работают на совесть»,— написал в своем telegram-канале глава региона.

Подобные заявления властям приходится делать в ответ на распространяющиеся в соцсетях слухи о якобы готовящемся украинском наступлении на территорию России. Чаще всего источник этих слухов неизвестен; иногда они подаются в форме «рассказа украинского пленного». Каждый раз называются разные цели — в Белгородской области, к примеру, указывают на столицу региона, Валуйки, Шебекино и другие крупные населенные пункты.

Развенчивать слухи властям приходится на разных уровнях. По подсчетам «Ъ-Черноземье», с начала спецоперации на Украине белгородский губернатор Вячеслав Гладков лично был вынужден опровергать фейки около десятка раз.

«За 11 месяцев мы с вами слышали достаточно много таких фейков. Я думаю, что впереди их будет не меньше. Нужно быть готовыми. Понимаем, что пытаются враги нас запугать, внести панику, но у них это не получится»,— комментировал на прошлой неделе господин Гладков слухи о переброске к границе украинских танков и о телефонных просьбах в адрес школьников о включении газовых конфорок.

Периодически в ходе прямых эфиров слухи разоблачают и руководители муниципалитетов. «Со стороны сопредельного государства делается все, чтобы среди мирного населения области сеять панику»,— говорил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов в конце ноября. Первый замглавы приграничного Борисовского района Владимир Переверзев в ответ на пожелание одного из жителей организовать сообщество по интересам в «ВКонтакте» заметил, что администрация района «старается контролировать» местные группы, так как «информационная борьба набирает обороты».

Тема информирования обсуждалась и на встрече Вячеслава Гладкова с президентом РФ Владимиром Путиным 25 января. Тогда губернатор отметил, что у населения есть запрос на предоставление «быстрой и достоверной информации»: «В отношении региона массированная информационная война: “завтра пойдут танки”, “завтра Белгород захватят”, “завтра закидают снарядами и бомбами, бегите”. Там много всяких историй. Но если первые месяцы, особенно в апреле, конечно, люди были не подготовлены к этой ситуации, то сейчас уже есть понимание и возможность отличить правду от лжи». Владимир Путин в ответ заметил, что «наших людей не так просто оболванить с учетом характера».

Тем не менее украинские спецслужбы продолжают попытки воздействия на жителей приграничья. В конце ноября белгородец пожаловался губернатору на трансляцию «украинского радио с антироссийскими песнями» в районе Харьковская Гора. По его словам, ранее на этой же частоте вещало пророссийское радио «Харьков Z». Господин Гладков тогда отметил, что в курсе происходящего и вопрос будет решен: «Но пока есть технические проблемы, о которых не хотелось бы говорить в прямом эфире».

Вчера жители Шебекинского и Валуйского городских округов Белгородской области начали делиться видеозаписями телеэфира. На них видно, что на всех доступных каналах на несколько минут трансляция была заменена пропагандистским видеороликом на украинском языке — фрагментом одного из обращений президента Украины Владимира Зеленского с упоминанием Крыма и других территорий (впоследствии выяснилось, что ролик также увидели часть жителей Крыма, Севастополя и Краснодарского края). В правительстве Белгородской области пояснили, что произошла «несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса»: «Действиями оперативных дежурных был осуществлен переход на прием сигнала с резервного спутника, и трансляция телесигнала пошла в штатном режиме. Причины устанавливаются».

В ходе вечернего прямого эфира Вячеслав Гладков оценил произошедшее как «попытку диверсии»: «Зашли на сигнал наши противники через спутник, поэтому изображение появилось. Но наши технические специалисты меры приняли, больше не повторилось. Против нас идет информационная война, но нас не напугать».

Олег Мухин