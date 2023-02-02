Трудовые формальности просят упростить

Российский бизнес рассчитывает на послабления для иностранных работников — об этом уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил в письме вице-премьеру Татьяне Голиковой, предложив продлить сроки действия трудовых патентов и ввести механизм реабилитации высланных иностранных сотрудников по ходатайству работодателей. По причине длительных сроков оформления патентов и невозможности въезда в страну мигрантов из-за незначительных нарушений бизнес несет убытки, а бюджет недополучает налоги, считает омбудсмен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перерывы в занятости при оформлении мигрантами разрешений на работу уже беспокоят работодателей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Перерывы в занятости при оформлении мигрантами разрешений на работу уже беспокоят работодателей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил в конце января письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложениями смягчить миграционное законодательство — 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». В числе инициатив бизнес-омбудсмена — продление срока действия трудового патента с года до трех лет и введение механизма реабилитации иностранных работников, которым запрещен въезд в страну.

Как указывает уполномоченный в своем обращении, хотя срок рассмотрения заявления о выдаче патента не превышает десяти дней, на подготовку документов у мигрантов уходит еще 20 дней (для процедуры необходимы нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность, миграционная карта, полис добровольного медицинского страхования, справка о прохождении медкомиссии, сертификат о знании русского языка, регистрация по месту пребывания). «В результате иностранные работники ежегодно вынуждены тратить до 30 дней на оформление нового патента, выпадая на это время из экономического оборота. Предприниматели несут убытки от их простоя, а бюджет недополучает НДФЛ, поскольку в период оформления нового патента работодатель налоги за иностранных работников не платит»,— объясняет уполномоченный. Продление срока действия патента, по мнению бизнес-омбудсмена, могло бы эту проблему решить, одновременно снизив нагрузку на органы внутренних дел.

Потери российских предпринимателей увеличивают и запреты на въезд иностранных работников за малозначительные нарушения: на практике такие запреты на срок от трех до пяти лет получают курьеры, несколько раз нарушившие правила дорожного движения, а также квалифицированные работники в сферах АПК, промышленности и строительства, совершившие мелкие административные правонарушения. По мнению бизнес-омбудсмена, необходимо разрешить добросовестным работодателям подавать в органы внутренних дел ходатайства об открытии въезда своим бывшим работникам. Сейчас такой механизм уже действует для иностранцев, если они хотят попасть в РФ для экстренного лечения, а также из-за тяжелой болезни или смерти близкого родственника.

Впрочем, как следует из статистики, которую собирает МВД, сейчас численность работающих в РФ мигрантов, хотя и не достигла допандемийного уровня, все равно превышает аналогичный показатель для 2022 года. Так, в январе—декабре 2022 года миграционные службы выдали иностранцам более 16 млн документов для постановки на учет, что более чем на 3 млн превышает показатель 2021 года. Число оформленных патентов практически не изменилось (около 2 млн), а вот число трудовых договоров, официально заключенных с мигрантами, выросло почти на 400 тыс. (с 1,6 млн до 2 млн). Для сравнения, в 2019 году аналогичные показатели составляли 19 млн человек и 1,7 млн патентов (статистика по трудовым договорам не велась).

С другой стороны, как отмечает источник “Ъ” в ведомстве, правительство «концептуально» может быть готово обсуждать определенные изменения в миграционное законодательство — в ноябре прошлого года оно внесло в Госдуму законопроект с поправками к документам, регулирующим миграционный учет в РФ. «При должной настойчивости дополнительные пожелания бизнеса могли бы быть учтены в поправках ко второму чтению»,— рассуждает собеседник “Ъ”.

Диана Галиева, Анастасия Мануйлова