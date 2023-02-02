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«Бестъ» идет на Запад

Петербургская группа компаний запускает коворкинг Page в Калининграде

Инвестиционно-девелоперская компания «Бестъ» готовит к открытию коворкинг сети Page в Калининграде. Рабочее пространство разместится в восьмиэтажном здании, которое ГК «Бестъ» приобрела у Сбербанка. Общая сумма инвестиций в проект, по словам представителей компании, составит около 500 млн рублей. Кроме того, компания планирует расширяться в Санкт-Петербурге, открыть до начала лета коворкинг в Твери, а также выйти на рынок Казахстана.

Инвестиционно-девелоперская компания «БестЪ» готовит к открытию коворкинг сети Page в Калининграде. Рабочее пространство разместится в восьмиэтажном здании, которое «БестЪ» приобрел у Сбербанка

Инвестиционно-девелоперская компания «БестЪ» готовит к открытию коворкинг сети Page в Калининграде. Рабочее пространство разместится в восьмиэтажном здании, которое «БестЪ» приобрел у Сбербанка

Фото: сайт коворкингов PAGE

Инвестиционно-девелоперская компания «БестЪ» готовит к открытию коворкинг сети Page в Калининграде. Рабочее пространство разместится в восьмиэтажном здании, которое «БестЪ» приобрел у Сбербанка

Фото: сайт коворкингов PAGE

Петербургская ГК «Бестъ» откроет коворкинг под своим брендом Page в Калининграде. Об этом рассказал председатель совета директоров компании Андрей Лушников. Проект будет реализован в восьмиэтажном здании площадью более 5 тыс. кв. м на Московском проспекте в Калининграде, которое компания приобрела за 200 млн рублей у Сбербанка. Сейчас на объекте идет ремонт. По словам господина Лушникова, на этом этапе в проект будет вложено еще около 300 млн рублей. В будущем коворкинге разместят классическое рабочее пространство, ритейл, коммерцию, смарт-офисы и развлекательные зоны с кафе. Пространство будет рассчитано на 700 рабочих мест. Генеральный директор УК Page Мария Сумарокова говорит, что запуск состоится до конца 2023 года.

Помимо открытия в Калининграде, компания планирует расширить сеть в Петербурге, запуститься в Твери и начать работу в Казахстане. «Сейчас мы активно работаем с городами России. У нас есть давно проданная франшиза в Твери, которая откроется до начала лета. Кроме того, мы готовим к вводу пять объектов в Петербурге, созданных по франшизе. У нас есть заявки из Казахстана. Пять проектов там находятся на этапе консалтинга — проработка локаций, создание концепта, просчет финансов»,— рассказала госпожа Сумарокова.

В Петербурге работает десять коворкингов сети Page, три из которых — собственные объекты группы, а семь реализуется по франшизе. В прошлом году компания запустила три новых проекта по франшизе.

В регионах с населением менее миллиона человек крупные проекты, по мнению старшего консультанта отдела исследований NF Group в Санкт-Петербурге Наталии Киреевой, целесообразно выводить на рынок при наличии договоренности с якорным арендатором на аренду большей части площадей. «Спрос на гибкие офисные пространства в регионах ограничен по причине невысокого уровня информированности бизнес-сообщества о данном виде продукта и ввиду невысокой платежеспособности потенциальных арендаторов»,— объясняет эксперт. По ее данным, сейчас в Калининграде действует шесть коворкингов.

По данным аналитиков консалтинговой компании Nikoliers, в Петербурге в 2022 году было открыто девять классических коворкингов общей площадью более 12,5 тыс. кв. м на 1620 рабочих мест. За прошедший год прирост регионального рынка по объему площадей коворкингов составил 26%, а по количеству рабочих мест — 20%. Всего в городе 57 гибких офисных пространств суммарной площадью 60,8 тыс. кв. м на 9715 мест. В этом году уже запланировано открытие восьми проектов.

По словам заместителя директора департамента услуг для арендаторов и офисной недвижимости Nikoliers Виктории Горячевой, несмотря на улучшение условий в коворкингах, на рынке не наблюдается тренда на переезд компаний из классических офисов в коворкинги. «Учитывая тот факт, что у компаний появилась возможность арендовать не рабочие места, а квадратные метры, получив таким образом готовый офис с мебелью и разным оборудованием в хорошей локации и привычном формате, полагаю, что в ближайшем времени это предложение найдет своих интересантов»,— говорит госпожа Горячева.

Надежда Ярмула

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