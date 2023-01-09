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Коммерсантъ FM
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Бизнес ищет новые связи

Как предприниматели налаживают работу в условиях санкций

Только четверть российских компаний нашли новых партнеров взамен тех, что перестали работать с Россией. Такими данными поделился президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. По его словам, больше трети опрошенных бизнесменов по-прежнему не могут восполнить утраченные деловые связи. Всего же санкции затронули 60% национальных игроков.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На помощь российским предпринимателям готов прийти Иран, который находится под похожими ограничениями с конца 70-х. Как рассказал господин Катырин, в 2022 году Торгово-промышленная палата организовала деловую поездку в эту страну.

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Впрочем, серьезная часть бизнеса находится почти в безвыходной ситуации, говорит глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров: «Появились крупные логистические хабы в Турции, в Казахстане, в какой-то степени даже в Иране. Оттуда сейчас осуществляются поставки тех товаров, которые ограничены санкциями.

Ключевая проблема связана с крупным, сложным, высокотехнологичным оборудованием. Не только оно само, но и отдельные детали нумеруются, и по ним обязательно указывается непосредственный получатель. Здесь есть серьезные проблемы. В такой ситуации оказалась значительная часть экономики — это и газоперерабатывающее оборудование, и для добычи нефти, я уж не говорю об электронике, о процессорах.

Какие выходы остаются у российских предпринимателей? Российские компании активно изучают опыт Ирана, который находится под санкциями уже 40 лет. Наиболее серьезные проблемы у Тегерана как раз связаны с рядом высокотехнологичных отраслей, со сложным оборудованием, запчастей. С одной стороны, детали проще поставить, но при этом сервисное обслуживание, гарантийное обслуживание прекращено. Здесь и возникают самые большие риски».

С дефицитом необходимых комплектующих столкнулась и директор компании «Метрология и Автоматизация» Александра Давыдкина. Ей удалось заменить часть оборудования российскими аналогами, но нерешенные вопросы по-прежнему остаются: «До сих пор есть позиции, например, четырехходовой кран, который производится только в США. Ни в России, ни в других странах мы пока не можем найти подобную продукцию.

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Безопасно ли использовать старые танкеры для транспортировки нефти

Очень сильно влияют на бизнес трудности с запчастями. Владельцы оборудования встают перед выбором, им нужно либо менять его полностью на российское, либо как-то искать запасные части.

Не всегда можно быстро подобрать стопроцентный аналог. Оборудование стоит на предприятиях непрерывного цикла, все остановки планируются заранее, то есть нельзя просто взять и в любой момент выключить станок».

По данным Федеральной таможенной службы, общая стоимость ввезенных в Россию товаров в рамках параллельного импорта составила $20 млрд. В основном это автомобили, станки, оборудование и товары легкой промышленности.

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Лилия Галявиева

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