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Коммерсантъ FM
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Airbus и Qatar Airways урегулировали спор о дефекте фюзеляжей

Сегодня, 1 февраля, европейская аэрокосмическая корпорация Airbus сообщила, что она урегулировала спор с авиакомпанией Qatar Airways. Конфликт между компаниями начался в 2021 году, когда Qatar Airways отказалась от нескольких самолетов Airbus A350, заявив о дефектах поверхности фюзеляжа и слишком быстром его изнашивании. После этого Airbus разорвала контракт на поставки других самолетов Qatar Airways.

Теперь стороны урегулировали спор и отзывают свои иски друг к другу. Соглашение не означает, что какая-либо из сторон признала свою ответственность. Как сообщает Airbus, сейчас идет ремонт этих самолетов, и «обе стороны надеются, что эти самолеты благополучно вернутся к полетам». Другие детали соглашения не разглашаются.

Яна Рождественская

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