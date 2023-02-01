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Коммерсантъ FM
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Белый дом: у российских экспертов нет препятствий для инспекций в рамках договора о СНВ-3

Координатор по оборонной политике Совета национальной безопасности Белого дома Кара Аберкромби заявила, что для поездок российских экспертов в США для инспекции объектов в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) нет никаких преград.

«Мы сделали все, что в наших силах, чтобы снять любые потенциальные препятствия для поездок русских в США. Что касается ограничений на поездки россиян из-за войны на Украине, мы приняли меры, чтобы гарантировать, что у них не будет препятствий для приезда сюда»,— заявила госпожа Аберкромби в ходе семинара Ассоциации по контролю над вооружениями.

В августе МИД России объявила об отказе США в инспекциях своих объектов по договоры о СНВ-3. Тогда во внешнеполитическом ведомстве американскую сторону обвинили в продвижении условий, которые создают односторонние преимущества для США.

Россия и США подписали СНВ-3 в 2010 году, срок действия договора истекает в 2026-м. Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Кремля важно сохранение СНВ, однако, по его мнению, «США фактически разрушили договорно-правовую базу в сфере контроля над вооружениями и безопасности».

О дискуссии вокруг СНВ-3 — в материале «Ъ» «Вашингтон демонстрирует повышенное давление».

Андрей Сапожников

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