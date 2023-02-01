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Коммерсантъ FM
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Следствие запускает трамвай

СКР возбудил дело по факту закрытия таежной линии

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) по факту закрытия линии скоростного трамвая в Усть-Илимске Иркутской области. Ранее жители города неоднократно обращались к главе СКР, а также к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбами не допускать закрытие линии, «имеющей важное социальное значение». Кроме того, трамвайная ветка примечательна тем, что была последней, построенной в СССР, пролегала по таежной местности и считалась самой северной в России. Владелец линии — группа «Илим» — настаивает на убыточности маршрута, в компании подчеркивают, что трамвай работал исключительно как ведомственный транспорт, который в настоящее время заменили автобусами. Тем не менее в «Илиме» готовы «участвовать в обсуждении “трамвайного вопроса”».

Глава СКР Александр Бастрыкин (справа)

Глава СКР Александр Бастрыкин (справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Глава СКР Александр Бастрыкин (справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления СКР по Иркутской области Дмитрию Позовскому возбудить уголовное дело в связи с обращением жителей Приангарья о закрытии линии скоростного трамвая в Усть-Илимске.

«В социальных сетях опубликовано обращение жителей города Усть-Илимска Иркутской области, где уже больше месяца закрыта трамвайная линия. Граждане выступают с критикой следствия в связи с отсутствием процессуального решения по их неоднократным заявлениям. Ранее в связи с обращением жителей с просьбой разобраться в ситуации региональным следственным управлением была организована проверка по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В настоящее время следователями проводится дополнительная процессуальная проверка по данному факту»,— отмечается в сообщении.

В пресс-службе регионального управления СКР «Ъ» сообщили, что господину Бастрыкину «уже представлен доклад о предварительных результатах уголовного дела».

В ведомстве также уточняют, что доследственная проверка по фактам закрытия трамвайной линии в Усть-Илимске была начата 21 декабря 2022 года.

Усть-Илимский трамвай — скоростная трамвайная линия, работавшая в городе с 1988 по 2022 год. Линия длиной около 15 км соединяла жилой микрорайон и промплощадку Усть-Илимского ЛПК, а большая ее часть проходила по маршруту, проложенному в таежном массиве, прилегающем к городу. В современной России считалась самой северной линией скоростного трамвая.

Трамвайная линия в Усть-Илимске была закрыта 22 декабря 2022 года. За два дня до этого на аккаунте инициативной группы жителей Усть-Илимска в YouTube появилось первое обращение в адрес председателя СКР. В течение месяца граждане опубликовали еще три ролика.

«У нас уже больше месяца не ходят наши социально-значимые скоростные трамваи, которые пытаются разрушить частные хозяева при бездействии чиновников городской администрации и мэра Анны Щекиной. Люди потеряли возможность безопасно и быстро передвигаться по городу и в пригородном направлении. Жители уже много раз заявляли мэру города и другим чиновникам, что мы категорически против замены трамваев на автобусы, нам нужны именно трамваи»,— отмечается в последнем обращении.

Инициативная группа также отмечает, что обращалась в администрацию области, «чтобы передать линию на бюджетный баланс, но решения так и не было принято».

Как сообщили «Ъ» в администрации Усть-Илимска, «сотрудники мэрии не причастны к решению о закрытии трамвайной линии и не могут повлиять возобновление ее работы».

Аналогичную позицию в момент закрытия трамвайной линии высказывала мэр города Анна Щекина. «Мы связывались с собственником по вопросу закрытия трамвайной линии. Ситуация непростая. Многие объекты инфраструктуры трамвайной линии не ремонтировались с момента ввода в эксплуатацию, а это 1987 год. Поэтому сейчас не могут быть обеспечены условия для комфортной и безопасной перевозки работников на промплощадку»,— рассказала госпожа Щекина в своем Telegam-канале.

Вагоны КТМ-5 на линии Усть-Илимского трамвая

Вагоны КТМ-5 на линии Усть-Илимского трамвая

Фото: Василий Астанин / Wikimedia

Вагоны КТМ-5 на линии Усть-Илимского трамвая

Фото: Василий Астанин / Wikimedia

В свою очередь в дирекции по связям с общественностью группы «Илим» «Ъ» сообщили, что с момента создания линии в 1988 году и до недавнего времени трамвай использовался как ведомственный транспорт «в основном для доставки сотрудников предприятий Усть-Илимского ЛПК на промплощадку».

При этом в 1995 году администрации Усть-Илимска предлагалось взять на баланс трамвайный маршрут, но муниципалитет отказался. Второе аналогичное предложение было сделано в октябре 2022 года.

В компании говорят об убыточности содержания линии. «Реконструкция только трамвайных путей превышает затраты в 350 млн руб., стоимость одного вагона — более 73,5 млн руб. При этом современный комфортный автобус стоит 8,5 млн руб.»,— поделились расчетами в группе «Илим». В настоящее время компанией уже приобретено 55 автобусов общей стоимостью $5,4 млн, которые развозят сотрудников по 48 маршрутам, в том числе по совпадающим с трамвайным. Занятым на обслуживании закрытой линии 46 сотрудникам предложены новые рабочие места.

«Трамвайный маршрут не являлся муниципальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров, в силу этого у нас нет права осуществлять перевозки горожан. Вместе с тем мы намерены участвовать в обсуждении “трамвайного вопроса”, организованном администрацией города, и доносить свою позицию. Соответствующие пояснения даны и в рамках уголовного дела»,— добавляют в компании.

Влад Никифоров, Иркутск

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