Следствие запускает трамвай

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) по факту закрытия линии скоростного трамвая в Усть-Илимске Иркутской области. Ранее жители города неоднократно обращались к главе СКР, а также к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбами не допускать закрытие линии, «имеющей важное социальное значение». Кроме того, трамвайная ветка примечательна тем, что была последней, построенной в СССР, пролегала по таежной местности и считалась самой северной в России. Владелец линии — группа «Илим» — настаивает на убыточности маршрута, в компании подчеркивают, что трамвай работал исключительно как ведомственный транспорт, который в настоящее время заменили автобусами. Тем не менее в «Илиме» готовы «участвовать в обсуждении “трамвайного вопроса”».

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава СКР Александр Бастрыкин (справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления СКР по Иркутской области Дмитрию Позовскому возбудить уголовное дело в связи с обращением жителей Приангарья о закрытии линии скоростного трамвая в Усть-Илимске.

«В социальных сетях опубликовано обращение жителей города Усть-Илимска Иркутской области, где уже больше месяца закрыта трамвайная линия. Граждане выступают с критикой следствия в связи с отсутствием процессуального решения по их неоднократным заявлениям. Ранее в связи с обращением жителей с просьбой разобраться в ситуации региональным следственным управлением была организована проверка по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В настоящее время следователями проводится дополнительная процессуальная проверка по данному факту»,— отмечается в сообщении.

В пресс-службе регионального управления СКР «Ъ» сообщили, что господину Бастрыкину «уже представлен доклад о предварительных результатах уголовного дела».

В ведомстве также уточняют, что доследственная проверка по фактам закрытия трамвайной линии в Усть-Илимске была начата 21 декабря 2022 года.

Усть-Илимский трамвай — скоростная трамвайная линия, работавшая в городе с 1988 по 2022 год. Линия длиной около 15 км соединяла жилой микрорайон и промплощадку Усть-Илимского ЛПК, а большая ее часть проходила по маршруту, проложенному в таежном массиве, прилегающем к городу. В современной России считалась самой северной линией скоростного трамвая.

Трамвайная линия в Усть-Илимске была закрыта 22 декабря 2022 года. За два дня до этого на аккаунте инициативной группы жителей Усть-Илимска в YouTube появилось первое обращение в адрес председателя СКР. В течение месяца граждане опубликовали еще три ролика.

«У нас уже больше месяца не ходят наши социально-значимые скоростные трамваи, которые пытаются разрушить частные хозяева при бездействии чиновников городской администрации и мэра Анны Щекиной. Люди потеряли возможность безопасно и быстро передвигаться по городу и в пригородном направлении. Жители уже много раз заявляли мэру города и другим чиновникам, что мы категорически против замены трамваев на автобусы, нам нужны именно трамваи»,— отмечается в последнем обращении.

Инициативная группа также отмечает, что обращалась в администрацию области, «чтобы передать линию на бюджетный баланс, но решения так и не было принято».

Как сообщили «Ъ» в администрации Усть-Илимска, «сотрудники мэрии не причастны к решению о закрытии трамвайной линии и не могут повлиять возобновление ее работы».

Аналогичную позицию в момент закрытия трамвайной линии высказывала мэр города Анна Щекина. «Мы связывались с собственником по вопросу закрытия трамвайной линии. Ситуация непростая. Многие объекты инфраструктуры трамвайной линии не ремонтировались с момента ввода в эксплуатацию, а это 1987 год. Поэтому сейчас не могут быть обеспечены условия для комфортной и безопасной перевозки работников на промплощадку»,— рассказала госпожа Щекина в своем Telegam-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вагоны КТМ-5 на линии Усть-Илимского трамвая

Фото: Василий Астанин / Wikimedia Вагоны КТМ-5 на линии Усть-Илимского трамвая

Фото: Василий Астанин / Wikimedia

В свою очередь в дирекции по связям с общественностью группы «Илим» «Ъ» сообщили, что с момента создания линии в 1988 году и до недавнего времени трамвай использовался как ведомственный транспорт «в основном для доставки сотрудников предприятий Усть-Илимского ЛПК на промплощадку».

При этом в 1995 году администрации Усть-Илимска предлагалось взять на баланс трамвайный маршрут, но муниципалитет отказался. Второе аналогичное предложение было сделано в октябре 2022 года.

В компании говорят об убыточности содержания линии. «Реконструкция только трамвайных путей превышает затраты в 350 млн руб., стоимость одного вагона — более 73,5 млн руб. При этом современный комфортный автобус стоит 8,5 млн руб.»,— поделились расчетами в группе «Илим». В настоящее время компанией уже приобретено 55 автобусов общей стоимостью $5,4 млн, которые развозят сотрудников по 48 маршрутам, в том числе по совпадающим с трамвайным. Занятым на обслуживании закрытой линии 46 сотрудникам предложены новые рабочие места.

«Трамвайный маршрут не являлся муниципальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров, в силу этого у нас нет права осуществлять перевозки горожан. Вместе с тем мы намерены участвовать в обсуждении “трамвайного вопроса”, организованном администрацией города, и доносить свою позицию. Соответствующие пояснения даны и в рамках уголовного дела»,— добавляют в компании.

Влад Никифоров, Иркутск