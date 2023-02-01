Аудиторы недосчитались нарушений

Возбуждено уголовное дело в отношении председателя Счетной палаты (СП) Самарской области Елены Дубровой о превышении должностных полномочий. Речь идет о сокрытии нарушений, которые ведомство выявило в ходе проверки регионального ГКУ «Служба транспортного обеспечения». Елену Дуброву на пост главы СП назначила губдума по представлению губернатора Дмитрия Азарова. Эксперты считают, что «исполнительная власть, являясь проверяемой стороной, не должна участвовать в формировании Счетной палаты и определении состава ее руководства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва

Фото: Счетная палата Самарской области Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва

Фото: Счетная палата Самарской области

Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана в рамках возбужденного ГСУ при ГУ МВД по Самарской области уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Уголовное дело связано с сокрытием нарушений бюджетного законодательства, которые ведомство выявило в ходе проверки ГКУ Самарской области «Служба транспортного обеспечения».

«По предварительным данным, сокрытие произошло по настоянию руководства областного правительства. В результате вскрытые нарушения легли под сукно и не попали в акт проверки»,— говорится в сообщении парламентария.

В уголовном деле речь идет о проверке палатой финансово-хозяйственной деятельности организации за 2019 год и первые три квартала 2020 года. Документ о ее итогах (.pdf) размещен на сайте Счетной палаты региона. Какие именно нарушения были сокрыты, пока неизвестно.

Аудиторы, в частности, отметили, что региональная служба транспортного обеспечения нарушила положение об оплате труда сотрудников в части установления ежемесячных премий и надбавок за напряженность и специальный режим работы. Нарушения также касались расчета командировочных и оплаты сверхурочных работ. Кроме того, учреждение передало часть автомобилей в безвозмездное пользование иным организациям и потратило на уплату транспортного налога на указанные машины в 2019 году 104,6 тыс. руб., в 2020 году — 95,5 тыс. руб., но компании не возместили эти расходы. После этого контрольный орган отчитался о том, что служба устранила все нарушения.

Правоохранительные органы ситуацию не комментируют. В правительстве Самарской области и в Счетной палате региона пока не ответили на запросы «Ъ».

Елена Дуброва занимает пост председателя Счетной палаты Самарской области с 2019 года. Ее кандидатуру на эту должность предложил губернатор Дмитрий Азаров. Тогда он отметил, что госпожа Дуброва «имеет большой опыт работы в сфере бюджетного планирования, аудита, финансовой деятельности и управления». Ее трудовой стаж составляет более 27 лет, в том числе управленческий — более 10 лет.

С 2006 года Елена Дуброва работает в органах государственной и муниципальной власти. Перед назначением на пост главы контрольного органа она являлась главой департамента образования администрации Самары.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев полагает, что фабула уголовного дела «очень похожа на правду». Он отмечает, что за последние десять лет Счетная палата региона сильно изменилась. Так, ранее она была структурным подразделением губернской думы, перед которым по уставу области должна отчитываться исполнительная власть. «Соответственно, она была более независима. После изменений в законодательстве Счетная палата вышла из структуры законодательного органа и стала отдельным подразделением. Теперь ее председателя назначает губдума по представлению губернатора»,— отмечает парламентарий.

Фактически Счетная палата региона стала подчиненной губернатору, говорит Михаил Матвеев. Но, по его словам, исполнительная власть, являясь проверяемой стороной, не должна участвовать в формировании Счетной палаты и определении состава ее руководства.

В этом случае «высока вероятность того, что на судьбу нарушений, которые Счетная палата вскрывает в своей работе, влияют проверяемые ею органы», утверждает депутат. Возбуждение уголовного дела в отношении Елены Дубровой стало следствием этой ситуации, полагает парламентарий.

Ранее Счетную палату региона возглавляла Антонина Зубкова. Под ее руководством контрольный орган делал много громких разоблачений. В частности, аудиторы выявляли нарушения при проведении министерством транспорта региона конкурсов на содержание дорог, которые «безальтернативно выигрывает АСАДО». Также проверка Счетной палаты привела к смене руководства АО «Самарский речной порт». Ведомство пришло к выводу, что действия бывшего гендиректора и ценовая политика предприятия принесли речпорту убытки на 70 млн руб.

Ани Айвазян, Самара