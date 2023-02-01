Mazda показала флагманский кроссовер CX-90

Компания Mazda представила новый кроссовер CX-90, который станет флагманской моделью в Северной Америке.

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В основу модели легла новая платформа Skyactiv Scalable Architecture с продольным расположением двигателя и полным приводом i-Activ. Новинка получила 345-сильный бензиновый 3,3-литровый турбомотор e-Skyactiv G в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также 327-сильную подключаемую гибридную силовую установку с батареей на 17,8 кВтч.

Дизайн кроссовера выполнен в стиле более компактной модели Mazda CX-60 — кузов идентичен до средней стойки, а передняя панель полностью идентична. Машина получила новую заднюю часть кузова и переработанный интерьер с трехрядной компоновкой салона, который в максимальной версии может вмещать до восьми человек.

Продажи Mazda CX-90 в США начнутся в середине 2023 года. На других рынках модель не появится — вместо нее будет сделан кроссовер Mazda CX-80.

Максим Вершинин