Обыск у Коломойского проводился по делам о присвоении более $1 млрд в «Укрнафте» и «Укртатнафте»

Служба безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности, деятельность которого контролирует правительство, сообщили о выявлении схем присвоения 40 млрд гривен (более $1 млрд) бывшими руководителями «Укрнафты» и «Укртатнафты». В рамках расследования сегодня, 1 февраля, утром у бывшего совладельца этих компаний бизнесмена Игоря Коломойского прошел обыск в его доме в Днепре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Коломойский

Фото: Сергей Цвях, Коммерсантъ Игорь Коломойский

Фото: Сергей Цвях, Коммерсантъ

Из пресс-релиза СБУ следует, что расследуется десять эпизодов преступлений. Среди них — вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание задолженности у нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов. Такие действия, отметили в СБУ, привели к обесценению и снижению стоимости активов «Укртатнафты» и «Укрнафты».

Помимо обысков в доме у Игоря Коломойского, как сообщили в СБУ, проводились оперативные мероприятия по местам жительства других фактических собственников финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины.

«По результатам следственных действий топ-менеджменту ПАО "Укртатнафта" объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений»,— говорится в пресс-релизе СБУ.

До национализации около 42% акций «Укрнафты» принадлежало группе «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, еще 50% плюс одна акция — государственной компании «Нафтогаз Украины». Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову также принадлежало около 60% «Укртатнафты». Об обысках у Геннадия Боголюбова сегодня, 1 февраля, не сообщалось.

6 ноября 2022 года пять крупных промышленных предприятий, среди которых «Укрнафта» и «Укртатнафта», были переведены в государственную собственность. Как пояснял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, акции предприятий были приравнены к военному имуществу и будут находиться в управлении Минобороны.