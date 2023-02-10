«Никакое насилие не может сделать невидимым то, что было увидено»

10 февраля исполняется 125 лет со дня рождения Бертольта Брехта. В годы правления национал-социалистической партии в Германии Брехт был одним из самых ярких и последовательных ее критиков, пытавшихся объединить немецких и мировых культурных деятелей вокруг идеи совместного сопротивления милитаризму и угнетению. Перечитали его пьесы и статьи и выбрали лучшие цитаты.

Составила Анна Писманик

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1927

Фото: Zander & Labisch / ullstein bild / Getty Images 1927

Фото: Zander & Labisch / ullstein bild / Getty Images

1

Несчастна та страна, которая нуждается в героях.

«Жизнь Галилея»

2

Вы же знаете, с варварами и обращаться можно по-варварски. Вот это самое желание поступать по-варварски и заставляет правительства называть врагов варварами.

«Культура еды»

3

Послушать больших господ — они вроде ведут войну за веру, правду и другие распрекрасные вещи. А как приглядишься, видать: не такие они дураки, воюют-то ради барыша.

«Мамаша Кураж и ее дети»

4

Будут ли немцы стрелять в немцев? Ответ один: если они не захотят говорить друг с другом, они будут стрелять друг в друга.

«Открытое письмо немецким деятелям искусств и писателям»

5

Если создать армии, конфликты будут решаться военным путем.

«Открытое письмо немецким деятелям искусств и писателям»

6

И все же ничто не сможет убедить меня, что бороться против врагов разума во имя его торжества — безнадежное дело. Повторим уже тысячу раз сказанное! Лучше повторить лишний раз, чем промолчать, когда сказанное могло бы подействовать.

«Конгрессу народов в защиту мира»

7

Очень немногие были в состоянии увидеть связь между реакционными ограничениями в области культуры и последовавшими в итоге покушениями на самое физическое существование народа.

«Обращение к комиссии Конгресса»

8

Способна ли культура сама постоять за себя? Может ли она сама наносить удары врагу? Она уже наносит их — стало быть, может! Эта борьба проходит различные этапы. Сначала отдельные деятели культуры стараются отмежеваться от злодеяний, которые творятся в их странах. Часто они делают это еще неосознанно, повинуясь голосу совести. Но называть вещи своими именами, то есть назвать варварство варварством, означает в данном случае начать борьбу, а для того, чтобы успешно бороться, необходимо объединить свои силы. Объединяясь, деятели культуры переходят от протеста к призыву.

«Речь на Втором международном конгрессе писателей»

9

Какая победа достигнута тем, что один человек сказал — нет!

«Жизнь Галилея»

10

Как можно построить порядок без мудрости масс? Кто не считается с ними, не в силах путь указать миллионам людей. Великие учителя! Произнося речи, не затыкайте ушей.

«Вопрос»

11

Долгое время казалось, что стихийные бедствия затрагивают лишь какую-то часть людей и лишь какую-то часть привычек всех и каждого. Только позднее стало очевидно, что обыденная жизнь ныне вообще утратила свою обыденность, и это равно касается всех людей. Нависла угроза над широкими слоями, но эти широкие слои не поспешили объединиться для защиты своих интересов.

«Речь философа о невежестве»

12

Удивительно, что массовые психозы, во время которых люди готовы вредить другим, встречаются ненамного чаще, чем психозы, во время которых, не моргнув глазом, люди вредят сами себе. Я говорю о войнах.

«Опасения»

13

Пропаганда мышления всегда приносит пользу делу угнетенных. Такая пропаганда крайне необходима. Ведь там, где правительство служит угнетателям, мыслить почитается делом низменным.

«Пять трудностей пишущего правду»

14

Во времена жесточайшего гнета больше всего говорят о высоких материях. Нужно обладать мужеством, чтобы в такие времена под неумолчные крикливые призывы к самопожертвованию, в котором якобы заключается весь смысл жизни, говорить о таких мелочах, как хлеб насущный и жилище труженика.

«Пять трудностей пишущего правду»

15

Обращаться надо не только к людям определенных убеждений, но и к людям, убеждения которых соответствовали бы условиям их жизни. Помните, что убеждения ваших слушателей не всегда неизменны. Даже палачи могут прислушаться к вашему голосу, если им перестанут платить или если их ремесло станет для них опасным; люди меняются.

«Пять трудностей пишущего правду»

16

Чтобы не терять куска хлеба в эпоху растущего гнета, иные решили, не говоря больше правды о преступлениях власти, совершенных, чтобы сохранить угнетение, точно так же не распространять вранье власть имущих, иными словами, ничего не разоблачать, однако ничего и не приукрашивать. Поступающий таким образом на первый взгляд действительно решил не терять лица, но на самом деле он только решил не терять куска хлеба.

«Примкнувшим»

17

Тот, кто при виде кровавого преступления не моргнет глазом, тем самым свидетельствует, что не происходит ничего особенного. Он помогает ужасающему злодеянию выглядеть чем-то малозначительным, вроде дождя, и чем-то неотвратимым, вроде дождя. Так, уже своим молчанием он поддерживает преступника.

«Примкнувшим»

18

Удивительное дело, до какой степени может быть повреждена человеческая способность мыслить — идет ли речь о разуме отдельного человека или о разуме целых народов и классов.

«Речь о силе сопротивления разума»

19

Никакое насилие не может сделать невидимым то, что уже было увидено.

«Жизнь Галилея»

20

Если какой-нибудь командующий или король — дурак набитый и ведет своих людей прямо в навозную кучу, то тут, конечно, нужно, чтобы люди не боялись смерти, а это как-никак добродетель. В хорошей стране добродетели ни к чему, там можно быть обыкновенными людьми, не шибко умными и, по мне, даже трусами.

«Мамаша Кураж и ее дети»

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