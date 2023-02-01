Премьер Израиля Нетаньяху допустил поставку систем ПВО Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил поставку оружия Украине, в том числе системы противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол». Прежде Израиль отказывался от поставок оружия Киеву, поскольку придерживался позиции нейтралитета в российском-украинском конфликте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху

Фото: Amir Cohen, Reuters Биньямин Нетаньяху

Фото: Amir Cohen, Reuters

В интервью телеканалу CNN Биньямин Нетаньяху заявил, что «изучает вопрос» предоставления Украине «других видов помощи» помимо гуманитарной. Отвечая на вопрос, может ли Израиль направить Украине «Железный купол», премьер ответил, что думает над этим. Он подчеркнул, что рассматривает этот вопрос в контексте «сложных отношений с Россией», которые сложились в том числе в связи с военным конфликтом в Сирии. Эти слова господина Нетаньяху приводит Al Arabiya.

Премьер также рассказал, что в начале военного конфликта России и Украины ему предложили выступить посредником в конфликте. Кто именно выдвинул это предложение, господин Нетаньяху не уточнил, однако сообщил, что отказался, поскольку на тот момент был лидером оппозиции. Он заверил, что готов принять это предложение в будущем, если его поддержат стороны конфликта и США.

После начала спецоперации Украина неоднократно просила Израиль о поставках «Железного купола» и противотанковых ракет Strike. В ответ правительство Израиля утверждало, что страна не будет поставлять оружие Украине, однако направляет Киеву медицинскую и гуманитарную помощь.

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Лусине Баласян