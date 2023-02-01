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Коммерсантъ FM
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Премьер-министр Израиля готов быть посредником между Россией и Украиной

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности рассмотреть роль посредника в военном конфликте между Россией и Украиной, если ему предложат такое посредничество. Он сообщил, что ему предлагали такую роль на ранних стадиях развития конфликта.

«Меня попросили об этом на ранних стадиях конфликта на Украине»,— сказал господин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN. Он не сообщил, от кого поступило такое предложение. По его словам, он не стремился быть посредником конфликтующих сторон, поскольку запрос был неофициальным. «Я сказал, что есть премьер-министр (Нафтали Беннет), пусть он решает, что с этим делать. Он попытался и не справился»,— сказал премьер. «Если меня попросят все заинтересованные стороны, я, конечно, рассмотрю это предложение»,— добавил он.

О том, что господин Нетаньяху может быть эффективным посредником между Россией и Украиной, говорил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Он объяснял это тем, что израильский премьер имеет представление о современных войнах и понимает роль посредника.

На данный момент главный посредник в переговорах между Россией и Украиной разного уровня — президент Украина Реджеп Тайп Эрдоган. Во время последних телефонных переговоров с Владимиром Путиным турецкий президент вновь выразил готовность быть посредником в урегулировании конфликта.

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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