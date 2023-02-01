Гаутам Адани перестал быть богатейшим человеком Азии

Индийский миллиардер, основатель индийского конгломерата Adani Group Гаутам Адани сегодня, 1 февраля, потерял первое место в рейтинге богатейших людей Азии. Теперь его состояние, по оценкам Bloomberg, меньше, чем у другого индийского миллиардера — Мукеша Амбани. Из-за продолжающегося падения стоимости акций всех публичных компаний Гаутама Адани его состояние сократилось до $72 млрд. В то время как состояние Мукеша Амбани оценивается в $81 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гаутам Адани

Фото: Ajit Solanki / AP Гаутам Адани

Фото: Ajit Solanki / AP

Отметим, что в сентябре прошлого года Гаутам Адани поднялся на вторую строчку списка самых состоятельных людей мира по версии Bloomberg, но вчера, 31 января, он покинул топ-10 этого рейтинга.

Падение акций бизнес-империи 60-летнего Адани было спровоцировано публикацией 24 января расследования, проведенного компанией Hindenburg Research. В нем говорится, что «Adani Group в течение десятилетий была вовлечена в наглые манипуляции с акциями и схемы мошенничества с отчетностью». В Hindenburg Research поставили под сомнение «заоблачную оценку» компаний, входящих в группу, и заявили, что на самом деле у конгломерата есть «существенные долги».

Сам миллиардер полностью отрицает эти обвинения, однако после публикации расследования рыночная капитализация компаний, входящих в его бизнес-империю, сократилась более чем на $90 млрд.

Состояние самого господина Адани за январь уменьшилось на $36 млрд, что превышает потери других миллиардеров, входящих в рейтинг Bloomberg. Падение акций Adani Group потянуло за собой акции и других компаний на индийском рынке. Так, ближайший соперник Гаутама Адани Мукеш Амбани с начала года потерял $5,6 млрд, заняв второе место в мире по объему сокращения личного состояния после господина Адани. Значительные потери также у миллиардеров Радхакишана Дамани, основателя сети супермаркетов DMart, и Рави Джайпуриа, главы RJ Corp.

Как Гаутам Адани меньше чем за год вошел в тройку самых богатых людей планеты — в материале «Ъ» «Успеть за $60 млрд».

Алена Миклашевская