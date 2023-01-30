Индийская Adani Group не признает обвинения в мошенничестве

Индийский конгломерат Adani Group миллиардера Гаутама Адани ответил на обвинения в мошенничестве, из-за которых акции компаний, входящих в состав конгломерата, резко обвалились в цене, потеряв к настоящему времени более $70 млрд рыночной капитализации.

Напомним, что в среду, 25 января, американская инвесткомпания Hindenburg Research объявила о результатах двухлетнего «расследования», в ходе которого она собрала «доказательства, что Adani Group в течение десятилетий была вовлечена в наглые манипуляции с акциями и отчетностью». Компания поставила под сомнение «заоблачную оценку» компаний Adani Group и заявила, что на самом деле у конгломерата есть «существенные долги». Снижение котировок усугубилось после того, как американский инвестор Билл Акман заявил, что считает доклад Hindenburg Research заслуживающим доверия. После этого котировки индийской группы начали резко падать.

В ответ на расследования Hindenburg Research индийская Adani Group выпустила 413-страничный доклад, в котором решительно отрицает все обвинения в свой адрес. «Все сделки, в которых мы участвовали, соответствовали индийскому законодательству, и в соответствии с ним мы публиковали все финансовые детали, которые мы были обязаны раскрывать,— говорится в докладе Adani Group.— Все это (обвинения Hindenburg Research.— ''Ъ'') является конфликтом интересов и направлено только на одно — создать условия, выгодные для сделок с бумагами для компании Hindenburg, а она известна тем, что зарабатывает на снижении стоимости акций компаний (так называемые короткие продажи), и сделать это с помощью недостойных методов за счет многочисленных инвесторов».

После публикации ответа котировки ключевой публичной компании конгломерата Adani Group — Adani Enterprises — прибавили в цене 4,7%.

Как Гаутам Адани менее чем за год вошел в тройку самых богатых людей планеты — читайте в материале «Ъ».

Евгений Хвостик