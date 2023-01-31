Гаутам Адани покинул топ-10 миллиардеров мира на фоне расследования Hindenburg

Индийский миллиардер, основатель индийского конгломерата Adani Group Гаутам Адани, в сентябре прошлого года поднявшийся на вторую строчку списка самых состоятельных людей мира по версии Bloomberg, сегодня, 31 января, покинул топ-10 этого рейтинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гаутам Адани

Фото: Amit Dave / File Photo / Reuters Гаутам Адани

Фото: Amit Dave / File Photo / Reuters

Поводом для резкого падения стоимости активов господина Адани стало расследование Hindenburg Research, опубликованное в прошлый вторник, 24 января. Как заявляют в исследовательской фирме, они вели расследование два года и собрали доказательства, что «Adani Group в течение десятилетий была вовлечена в наглые манипуляции с акциями и схемы мошенничества с отчетностью». В Hindenburg Research поставили под сомнение «заоблачную оценку» компаний, входящих в группу, и заявили, что на самом деле у конгломерата есть «существенные долги».

В итоге за минувшую неделю десять крупнейших предприятий, входящих в состав Adani Group, потеряли в общей сложности около $75 млрд рыночной капитализации. Состояние самого господина Адани сократилось со $120 млрд до $84,4 млрд. Теперь он занимает 11-е место в списке Bloomberg Billionaires Index.

Накануне Adani Group выпустила 413-страничный доклад, в котором решительно отрицает все обвинения в свой адрес. «Все это (обвинения Hindenburg Research.— ''Ъ'') является конфликтом интересов и направлено только на одно — создать условия, выгодные для сделок с бумагами для компании Hindenburg, а она известна тем, что зарабатывает на снижении стоимости акций компаний (так называемые короткие продажи), и сделать это с помощью недостойных методов за счет многочисленных инвесторов»,— говорится в докладе конгломерата.

Кирилл Сарханянц