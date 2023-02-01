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Коммерсантъ FM
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Росстат зафиксировал снижение численности населения России за год на полмиллиона человек

Росстат обновил данные по численности населения России. Согласно данным ведомства, по состоянию на 1 января 2023 года, в стране постоянно проживают 146 424 729 человек. Из них 109 634 815 живут в городах и 36 789 914 — в сельской местности. Численность населения России в 2023 году оказалась на 550 тыс. человек меньше, чем в прошлом.

В Росстате отметили, что в статистику не включены данные по ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям. На Центральный федеральный округ приходятся более 40 млн человек. Из них более 13 млн проживают в Москве, более 8,5 млн — в Московской области. На Северо-Западный федеральный округ приходятся более 13,6 млн человек. Почти 5,6 млн из них проживают в Санкт-Петербурге, более 2 млн — в Ленинградской области.

Южный федеральный округ занимают более 16,6 млн человек, столько же — Сибирский, в Приволжском живут более 28,6 млн, в Уральском — более 12 млн, в Северо-Кавказском — более 10 млн и Дальневосточном — почти 8 млн.

В России всего 16 городов-миллионников: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Волгоград, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Челябинск, с 2022 года — Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж.

По состоянию на 1 января 2022 года в России постоянно проживали 146 980 061 человек. За год численность населения страны упала на 555 332 человека.

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