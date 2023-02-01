Губернатор Дрозденко: на бывшем заводе IKEA в Тихвине начнут выпускать мебель под новым брендом

Бывшая фабрика шведской компании IKEA в Тихвине Ленинградской области продолжит выпускать мебель, но уже под другим брендом. Об этом 1 февраля в эфире телеканала ОТР заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

Господин Дрозденко отметил, что новая продукция будет «востребована не только в России». С его слов, процесс перезапуска предприятия в настоящее время близок к завершению. Губернатор обратил внимание, что Ленинградская область «сильно зависела от Европы», до 2022 года в регионе работали около 800 разных предприятий с участием иностранного капитала.

В конце декабря «Ъ-СПб» писал, что IKEA придет к «принципиальному соглашению» по продаже своих активов в России до конца 2022 года. Со слов вице-премьера Дениса Мантурова, собственник и потенциальные покупатели договорились обеспечивать целостность всего процесса продажи, включая решение о неразглашении состава возможных покупателей.

Напомним, что заводы IKEA работают в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Фабрики простаивают с июня, их покупку с того момента рассматривает АФК «Система».

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