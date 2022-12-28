Покупателя IKEA и ее активов назовут до конца 2022 года

IKEA продолжает переговоры с покупателями своих предприятий в России и намерена прийти к «принципиальному соглашению» до конца 2022 года. Об этом заявил вице-премьер Денис Мантуров в интервью ТАСС.

В настоящее время собственник и потенциальные покупатели договорились обеспечивать целостность всего процесса продажи, включая решение о неразглашении состава возможных покупателей. Господин Мантуров отметил, что переговоры по сделке продолжаются, после чего потребуется одобрение ФАС.

Напомним, что заводы IKEA работают в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Фабрики простаивают с июня, их покупку с того момента рассматривает АФК «Система».

В начале декабря «Ъ-СПб» писал, что сотрудники IKEA из Ленобласти намерены подать в суд на работодателя из-за увольнения.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте