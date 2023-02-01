Гидрометцентр: ситуация с предстоящим паводком в Сибири напряженная

Прохождение паводка в регионах Сибири в этом году может быть сложным, не исключили эксперты. «Снега много, промерзание почвы значительно больше, чем в прошлом году. На данный момент ситуация достаточно напряженная», - сказала начальник Западно-Сибирского УГМС Анна Лапчик (цитата по ТАСС). По ее данным, то, как будет проходить половодье будет понятно в апреле.

В прошлом году сообщалось об осложнении паводковой ситуации в Забайкальском крае. Резкий подъем рек был отмечен в пяти районах: Балейском, Оловяннинском, Сретенском, Могочинском и Шелопугинском. Весной Сибирский окружной информационный центр сообщал, что в зоне риска в случае неблагоприятного развития паводковой ситуации в Сибири могут попасть более 400 км автодорог и 750 населенных пунктов, в которых проживают около 190 тыс. человек

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Анна Егорова