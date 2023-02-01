Литовский «Форум свободной России» признали нежелательным в РФ

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ литовскую организацию «Форум свободной России». Как считает ведомство, деятельность организации представляет угрозу безопасности страны.

«По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации "Форум свободной России" (Литовская Республика) представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации. В Генеральной прокуратуре принято решение о признании деятельности литовской организации нежелательной на территории РФ»,— сказано в сообщении ведомства в Telegram.

«Форум свободной России» был создан в марте 2016 года в Вильнюсе, сказано на сайте организации. Он был организован Гарри Каспаровым и Иваном Тютриным (признаны иностранными агентами). С тех пор организация провела 11 форумов и три антивоенных конференции в Вильнюсе. С ней сотрудничают российские политические активисты, журналисты и эксперты.

В ноябре комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России призвала признать нежелательной работу «Форума свободной России» и еще трех десятков неправительственных организаций. Также в декабре Минюст включил сооснователя «Форума свободной России» Ивана Тютрина в реестр иностранных агентов.

Олеся Павленко