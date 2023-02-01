Расходы свердловских предприятий за год выросли на 75 млрд рублей

Крупные и средние предприятия Свердловской области за девять месяцев 2022 года увеличили свои коммерческие и управленческие расходы, не связанные непосредственно с производственным процессом, на 75 млрд руб., подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Так, расходы предприятий в регионе составили 378 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре расходы предприятий на управление и коммерцию за это время выросли до 333 млрд руб. (+67,7 млрд руб.). Расходы Ямало-Ненецкого автономного округа выросли всего на 31 млрд руб. Однако бизнес региона понес наибольшие расходы в среднем на одно предприятие — 837,4 млн руб. Эксперты объяснили это преобладанием на Ямале крупных нефтегазовых предприятий.

Коммерческие и управленческие расходы предприятий выросли практически во всех регионах России. «Инфляционные процессы, нестабильность спроса, рост производственных и логистических издержек в 2022 году вынудили предприятия существенно нарастить траты. При этом надо учитывать, что основные прибыли были сконцентрированы в сырьевом секторе»,— пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Напомним, количество субъектов предпринимательской деятельности в Свердловской области за 2022 год выросло на 3,6 тыс. единиц. Эксперты полагают, что этого, несмотря на санкционное давлении, удалось достичь благодаря налоговым послаблениям, сохранению моратория на проверки и помощи в перестройке логистических цепочек. Впрочем, по данным ФНС, число субъектов МСП в регионе хоть и растет, но по-прежнему не достигает допандемийного уровня.

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Диана Сунагатуллина