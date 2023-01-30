Урал остался в бизнесе

Количество субъектов предпринимательской деятельности в Свердловской области за 2022 год выросло на 3,6 тыс. единиц. Эксперты полагают, что этого, несмотря на санкционное давлении, удалось достичь благодаря налоговым послаблениям, сохранению моратория на проверки и помощи в перестройке логистических цепочек. Впрочем, по данным ФНС, число субъектов МСП в регионе хоть и растет, но по-прежнему не достигает допандемийного уровня.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Свердловской области насчитывается более 200,3 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в которых задействованы 519,5 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции рассказала региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Артюх. По ее данным, число субъектов предпринимательской деятельности в регионе за год выросло на 3612 единиц. «Число самозанятых выросло на 70 тыс. человек. Это начальная стадия предпринимательской работы, и мы предполагаем, что значительное количество этих людей будет развиваться и расширять свой бизнес»,— отметила госпожа Артюх.

По ее мнению, достичь роста удалось благодаря объединению усилий власти и бизнеса. «Бизнес еще в начале прошлого года не оправился от последствий пандемии, как в феврале началось жесткое санкционное давление, а в сентябре — частичная мобилизация. Наша задача была помочь предпринимателям максимально адаптироваться»,— поделилась бизнес-омбудсмен. По ее данным, 68% предпринимателей Среднего Урала заявили, что частичная мобилизация не отразилась на их работе, 12% — подсчитали, что в период мобилизации было призвано до 5% их сотрудников, в единичных случаях мобилизовали от 10% до 30% сотрудников.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин добавил, что на горячую линию за 10 месяцев с февраля прошлого года поступило более 2 тыс. обращений.

«В основном, это были вопросы юридической помощи и помощи по выведению из кризисной ситуации. Более 180 обращений касались восстановления разорванных цепочек, нахождения новых партнеров взамен ушедших. Около 4/5 таких обращений смогли решить»,— подсчитал господин Беседин. По его словам, все ограничения, с которыми столкнулись участники внешнеэкономической деятельности, отразились на их деятельности, но не уменьшили объемов продукции, которую они отправляют за рубеж, сменив направление международной деятельности с Запада на Восток.

Одним из действенных методов помощи предпринимателям эксперты назвали снижение налоговой нагрузки. «Установлены преференции по налогу на имущество для крупных деловых, торговых, офисных центров и сохранены преференции для субъектов МСП, которые находятся на специальных налоговых режимах. Также удалось поддержать отрасль международных перевозок, разрешив платить 50% от транспортного налога с тех автомобилей, которые участвуют в международных перевозках. Это было необходимо, поскольку они фиксировали 30–40% падения выручки»,— перечислила Елена Артюх.

Она напомнила, что в регионе предоставляют без торгов земельные участки для производств, задействованных в импортозамещении, а также сохранен мораторий на проверки. «Это серьезная процедура поддержки, которая позволяет предприятиям не отвлекаться на взаимодействие с контролерами и продолжать выполнять работу»,— дополнила бизнес-омбудсмен.

По словам первого вице-президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александра Породнова, 70% компаний региона говорят, что 2022 год, несмотря на экономические сложности, был стабильным.

«У крупных компаний ситуация похуже, чем у малых и средних, поскольку они больше пострадали от санкций, ориентированных на экспорт. Но в целом год получился стабильнее, чем ожидалось в январе»,— подчеркнул господин Породнов.

Впрочем, по данным Федеральной налоговой службы, количество предпринимателей в Свердловской области по-прежнему не достигло допандемийного уровня. К началу 2020 года в регионе насчитывалось почти 202 тыс. субъектов МСП, на которых были задействованы 522,3 тыс. человек. После этого число предпринимателей резко сократилось и к началу 2021 года составило 193,4 тыс. единиц с 526 тыс. работников. Последние два года это число стабильно растет на 3 тыс. в год.

Катерина Якушева