На сортировочном комплексе в Краснодаре за год отобрали 12 тысяч тонн вторсырья

На сортировочном комплексе в хуторе Копанском в районе Краснодара за год отобрали 12 тыс. тонн вторсырья. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Всего в прошлом году на переработку отправили 5,8 тыс. тонн стекла, 3,4 тыс. тонн пластика, 2,4 тыс. тонн макулатуры, более 400 тонн металла и 20 тонн тетрапака.

«Из каждой тонны макулатуры, сданной на переработку, сделали новые школьные тетради, коробки и салфетки. Это помогло сберечь от вырубки десятки тысяч деревьев»,— говорится в сообщении.

Благодаря переработке сырья в крае сэкономили тонны железной руды. Переработанный пластик пошел на производство канцтоваров, ящиков и пряжи.

Анастасия Донскова

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