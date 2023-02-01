Компания Audi готовит электровнедорожник для конкуренции с Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class, сообщает Autocar со ссылкой на шеф-дизайнера немецкого автопроизводителя Марка Лихте.

По информации издания, новинка будет создана на платформе нового внедорожника Scout — бренда, который концерн Volkswagen возрождает для выпуска электромобилей для рынка Северной Америки. Основными конкурентами для нового Audi станут электрические версии внедорожников Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class, которые готовят к запуску в производство.

«Если вы думаете об истории Audi — раллийных успехах в 80-е с Quattro и Sport Quattro — легко объяснить, почему Audi нужен такой автомобиль. А если говорить о Quattro 2.0, то он соответствует концепции еще больше. Я думаю, что в линейке легковых автомобилей Audi есть место для внедорожника, а на рынке есть место для третьей модели такого типа», — пояснил господин Лихте.

Детальной информации о будущем электрическом внедорожнике Audi нет. Ожидается, что модель появится не ранее 2027 года.

Максим Вершинин