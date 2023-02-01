Тарифы на проезд по Камскому мосту в Удмуртии вырастут с 1 марта

В Удмуртии с 1 марта подорожает проезд по платным мостам через реки Каму и Буй в районе Камбарки. Об этом сообщает пресс-служба оператора мостовых переходов ООО «РИК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ

Так, для тарифной группы №1 (легковые автомобили, мотоциклы) проезд по мосту через Каму будет стоить 330 руб., Буй — 220 руб., оба моста — 550 руб., т.е. соответственно на 30, 20 и 50 руб. дороже.

Водители транспорта тарифной группы №2 (среднегабаритные транспортные средства: автомобили, в том числе с прицепом выше 2 м, фургоны на легковых шасси, пикапы и минифургоны и т.д.) будут платить за проезд по мосту через Каму 800 руб., Буй — 480 руб., оба моста — 1280 руб. Это на 80, 60 и 140 руб. дороже.

Для тарифной группы №3 (грузовые автомобили, автобусы, габаритная высота с учетом перевозимого груза — H 2,6 метров, число осей 2) стоимость проезда составит соответственно 1350, 800 и 2150 руб. Таким образом, тариф увеличится на 110, 70 и 180 руб.

Тарифная группа №4 (грузовые автомобили, автобусы и транспортные средства 2 тарифной группы с прицепом выше 2,6 м, габаритная высота с учетом перевозимого груза — H 2,6 метров, число осей 3 и более) будет платить за проезд по мосту через Каму 1800 руб., Буй — 1000 руб., оба моста — 2800 руб. Рост составит соответственно 180, 70 и 250 руб.

Новые тарифы на проезд не превышают предельные величины, утвержденные правительством Удмуртии в конце декабря 2022 года

В компании также отметили, что в качестве меры поддержки малого бизнеса при оплате проезда по мостам через реки Кама и Буй сохраняется акция для двухосного среднегабаритного транспорта с максимальной разрешенной массой до 3,5 тонн и габаритной высотой более чем 2,6 метра.

Все важнейшие новости Ижевска и Удмуртии читайте в нашем Telegram-канале