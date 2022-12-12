Предельный тариф за проезд через реки Кама и Буй увеличат в 2023 году

Правительство Удмуртии утвердило предельный размер тарифа за проезд по мостам через реки Кама и Буй на 2023 год. Соответствующее постановление, подписанное и.о. председателя правительства республики Константина Сунцова, опубликовано на сайте главы и правительства региона. Отметим, что окончательное решение об изменении тарифа принимает концессионер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Так, предельный тариф для первой группы, куда входят легковые автомобили и мотоциклы, за проезд через реку Каму составит 468 руб., через Буй — 257 руб., через обе реки — 702 руб. Для второй группы, куда входят среднегабаритные автомобили, проезд через Каму может подорожать до 938 руб., Буй — 492 руб., через оба моста — 1406 руб. Для третьей группы, куда входят автомобили для перевозки тяжелых грузов и автобусы с габаритной высотой не более 2,6 м и с количеством осей не более двух, тариф за проезд через Каму составит 1638 руб., Буй — 842 руб., через обе реки — 2457 руб. Для четвертой группы, куда входят грузовики и автобусы с габаритной высотой более 2,6 м, с прицепом и числом осей более трех, стоимость проезда через Каму вырастет до 2107 руб., Буй — 1078 руб., обе реки — 3160 руб.

В настоящий момент стоимость проезда для легковых автомобилей и мотоциклов по мосту через Каму составляет 300 руб., через Буй — 200 руб., по обоим мостам — 500 руб., для среднегабаритных транспортных средств — 720, 420 и 1140 руб. соответственно. Грузовые автомобили, автобусы и туристические, междугородные автобусы могут воспользоваться мостовыми переходами за 1240, 730 и 1970 руб. Для грузовых автомобилей, автобусов, туристических, междугородных автобусов и транспортных средств 2 тарифной группы с прицепом выше 2,6 м (габаритная высота с учетом перевозимого груза — H 2,6 метров, число осей 3 и более) тарифы составят 1620, 930 и 2550 руб. соответственно.

Напомним, цены на проезд по платным мостам через реки Кама и Буй в районе Камбарки повышались 1 марта 2022 года.