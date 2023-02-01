FinExpertiza: расходы российского бизнеса выросли на 12% в 2022 году

За девять месяцев 2022 года коммерческие и управленческие расходы в крупных и средних российских предприятиях, не связанные непосредственно с производственным процессом, выросли на 2,1 трлн руб. (на 12,3%), до рекордных 18,9 трлн руб. Об этом сказано в исследовании FinExpertiza. Средние затраты в пересчете на каждое предприятие увеличились на 9,7%, до 328,5 млн руб.

Рост расходов на продвижение продукции и административно-управленческий функционал отмечен в сферах торговли, обрабатывающей промышленности, добычи полезных ископаемых, транспортировки и хранения, а также в области профессиональной, научной и технической деятельности. Суммарно эти пять макроотраслей обеспечили более 80% прироста всех корпоративных трат.

Наименьшие расходы зафиксированы в образовательных учреждениях, предприятиях ЖКХ в области водоснабжения и обращения с отходами, предприятиях сферы услуг, бизнесе в сфере недвижимости, а также сельскохозяйственных предприятиях.

Наибольший рост расходов произошел у предприятий в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Кемеровской области, Краснодарском крае, Свердловской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Татарстане, Красноярском крае и Новосибирской области.

Однако динамика прироста расходов оказались ниже среднемесячной инфляции, составившей 14,3%. Средние расходы на одну компанию выросли еще меньше — на 9,7%, c 299,4 млн руб. до 328,5 млн руб.

По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, предприятия были вынуждены существенно нарастить траты ввиду инфляционных процессов, нестабильности спроса, роста производственных и логистических издержек в 2022 году.

Коммерческие и управленческие расходы предприятий выросли практически во всех регионах. Абсолютным лидером стала Москва, где бизнес увеличил расходы на 609,9 млрд руб. Это 29,4% от общестранового прироста корпоративных расходов. Далее следуют Подмосковье, Санкт-Петербург, Кемеровская область, Краснодарский край, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан, Красноярский край и Новосибирская область. Снижение трат произошло в Калужской и Калининградской областях, Кабардино-Балкарии, Астраханской области и Калмыкии.

Дарья Эрозбек