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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: рост военного производства компенсирует ущерб от санкций для российской промышленности

Военное производство компенсирует бОльшую часть ущерба для российской промышленности от санкций и других ограничений со стороны Запада. Благодаря росту производства в военном секторе спад промышленности в России к концу 2022 года составил 0,7%, сообщило Bloomberg.

Как отметили экономисты Bloomberg, показатели промышленного производства в России оказались лучше прогнозов, а также итогов предыдущих кризисных периодов. По их оценке, это произошло благодаря наращиванию государственных расходов на тяжелую и легкую промышленность. Промышленность стала одним из самых устойчивых секторов российской экономики.

Bloomberg отмечает, что Россия не публикует статистику производства в военной промышленности, но в общую статистику промышленности включены некоторые сектора оборонно-промышленного комплекса.

Производство металлических изделий, в том числе оружия, бомб и боеприпасов, выросло на 5% за январь--ноябрь 2022 года. Также на 4% увеличилось производство компьютеров, электронной и оптической продукции. По мнению экспертов Bloomberg, в этот сектор также могут входить детали для авиационных и ракетных двигателей, оптических прицелов и других систем. Рост в этих секторах резко контрастирует с резким спадом производства в гражданских секторах, отмечает Bloomberg.

По оценкам экспертов, в 2023 году российская промышленность благодаря военному производству вырастет еще на 2%. «Война в Украине подтолкнет промышленное производство в этом году еще выше — на 2% по сравнению с 2022 годом, но ценой падения уровня жизни и стагнации потребления»,— сказал аналитик Bloomberg Economics Александр Исаков.

Последние данные о промышленности России были опубликованы в конце декабря — тогда Росстат отчитывался об итогах ноября. Согласно данным Росстата, по итогам ноября рост в промышленном выпуске составил 1,6% (0,7% с поправкой на сезонность).

Подробнее — в материале «Ъ» «Множество металлических изделий».

Олеся Павленко

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