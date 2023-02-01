«Дворец самбо» в Краснодаре откроют в 2024 году

«Дворец самбо» в Краснодаре планируется ввести в эксплуатацию в январе 2024 года. Объект готов на 10%, об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В спортивном комплексе разместят арену для соревнований с коврами для спортивной борьбы и самбо, татами для дзюдо, также предусмотрено место для сцены и пьедестала. Кроме того, здесь появится разминочный зал и трибуны на 3 тыс. зрительских мест.

«До конца 2024 года мы откроем центры единоборств во всех муниципалитетах края. И "Дворец самбо" станет основным в этой системе»,— сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Дворец Самбо» дополнит кластер «Город спорта» в Краснодаре. На его территории работает «Баскет-Холл», комплекс учебно-тренировочных залов «Чемпион», «Ледовый дворец», «Дворец водных видов спорта».

Тат Гаспарян

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