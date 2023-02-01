Посол Украины в Германии заявил о желании начать дискуссию о ядерном статусе страны

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что только ядерное оружие может дать странам гарантии безопасности. По его словам, Украина хочет начать дискуссию по этому вопросу. Однако конкретных предложений он не назвал.

По словам Алексея Макеева, Будапештский меморандум себя не оправдал. «Это был плохой сигнал для всех стран мира, которые осознали, что только ядерное оружие может спасти их от нападения такого агрессора. Вот почему мы хотим начать эту дискуссию. У меня нет готового предложения для вас, как это могло бы выглядеть»,— сказал господин Макеев в интервью Deutsche Welle (признано Минюстом иноагентом).

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля 2022 года, пригрозил отказом от неядерного статуса. Он также инициировал проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума.

В 1994 году Украина подписала с Россией и США Будапештский меморандум. Он предусматривает отказ Украины от запасов ядерного оружия (третьих в мире по величине) в обмен на обещание обеспечивать ее безопасность.

Анастасия Ларина