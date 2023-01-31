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Коммерсантъ FM
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В поселке Свердловской области пять человек умерли от отравления угарным газом

Пять человек — двое мужчин и три женщины — погибли в частном доме в поселке городского типа Дружинино Свердловской области. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России. Предположительно, погибшие могли отравиться угарным газом.

«В частном жилом доме по улице Крупской в поселке Дружинино обнаружены тела пятерых человек без признаков жизни. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)»,— говорится в сообщении пресс-службы, которое приводит ТАСС.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых допустил, что отравление угарным газом могло произойти из-за нарушений правил обращения с печным оборудованием. Следов пожара обнаружено не было.

Анастасия Ларина

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