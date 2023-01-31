В Нижнем Тагиле после смерти в служебной машине местного жителя арестованы двое полицейских

В Нижнем Тагиле проводится проверка по факту смерти мужчины 29 января, который, предположительно, умер в полицейской машине, его везли в отдел полиции № 17, сообщает сайт e1.ru. По данным издания, возбуждено уголовное дело о превышении полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Погибшего звали Сергей Шамрин. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, «по данному факту проводится проверка».

Источник издания в СКР сообщил, что вскрытие показало перелом шейного позвонка. Два сотрудника полиции, в служебном уазике которых умер господин Шамрин, арестованы, сообщил источник издания в силовых структурах. По словам собеседника издания в СКР, мужчину задержали в Дзержинском районе на глазах у жены, полиция приехала по вызову, речь шла о мелком хулиганстве.

К сотрудникам полиции из подразделения ППС обратился охранник психиатрической больницы, сообщив, что неизвестный мужчина с неадекватным поведением нарушает общественный порядок на территории медицинского городка, ругается нецензурной бранью, размахивает руками, пытается пройти внутрь — якобы чтобы навестить своего приятеля, рассказывает о происшедшем Валерий Горелых.

Позже выяснилось, что речь о местном жителе 1978 г.р., освободившегося из мест лишения свободы в 2001 году, говорит представитель МВД. По его словам, полицейские, «оказывая содействие охраннику, поместили скандального гражданина в патрульный автомобиль "УАЗ-Патриот" в отсек для задержанных лиц», чтобы отвезти его в дежурную часть ОВД. Когда мужчину стали выгружать у отдела полиции, обнаружилось, что он находится в бессознательном состоянии, ему оказали первую помощь, говорит Валерий Горелых. Была вызвана неотложная помощь, однако спасти его не удалось, зафиксировали биологическую смерть, рассказывает представитель регионального МВД.

«По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято обоснованное решение»,— заявил Валерий Горелых.

Издание e1.ru, основываясь на видеозаписи попыток спасти мужчину, а также словах очевидцев, пишет, что «когда мужчину вынесли из автомобиля, у него еще какое-то время прощупывался пульс». Рядом была жена, которая ехала за полицейскими на своей машине. На вопрос издания, «с чем его взяли», она рассказала: «На улице, что-то там... Разговор у них не пошел. И засунули туда его вниз головой. И ехал он всю дорогу вниз головой».

По словам жены погибшего, его «согнули головой вниз и подняли ногами вверх» из-за того, что он был под два метра ростом, а отсек для задержанных в уазике очень маленький. По данным e1.ru, в уазике в отсеке для задержанных находился очевидец. По его словам, мужчина умер не сразу. «Он махал ногами, лицо было синее. Я ничего не мог сделать, там места мало. Я стучал, просил чтобы остановили машину и посадили его нормально,— сообщил свидетель, однако полицейские не придали значения его словам.

Мария Федотова