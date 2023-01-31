Маршрут удален

Арбитражный суд Ульяновской области удовлетворил иск мэрии Ульяновска к частному перевозчику общественного транспорта — компании «Галекс и Ко» — о лишении ее свидетельства на маршрут за неоднократные нарушения расписания. В то же время по аналогичному иску к перевозчику ИП Евгению Горелову арбитражный суд в полном объеме отказал мэрии в удовлетворении иска. Ранее оба этих перевозчика обращались в управление ФАС с заявлением о незаконности организованных мэрией аукционов по переводу на регулируемые тарифы, и комиссия УФАС признала аукционы незаконными. Эксперты считают, что вместо решения реальных проблем общественного транспорта мэрия ведет судебную тяжбу в интересах ПАТП1. В мэрии отмечают, что их главная цель — обеспечить регулярность и качество перевозок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В минувший понедельник Арбитражный суд Ульяновской области опубликовал решение по иску администрации Ульяновска к компании «Галекс и Ко» (ООО) о прекращении действия свидетельства на осуществление регулярных перевозок по маршруту № 28. Мэрия настаивала на лишении перевозчика свидетельства в связи с неоднократными нарушениями расписания движения и установленных требований по перевозкам. Как отмечал истец, компания «Галекс и Ко» «неоднократно в течение года» нарушала расписание, «согласно отчету системы РНИС (единая навигационно-информационная система. — «Ъ») невыполнение рейсов составило за первый квартал 2022 года 78,4%, за второй квартал — 55,7%, за третий квартал — 57,1%» от количества предусмотренных рейсов. Кроме того, было зафиксировано неоднократное нарушение требований по передаче данных о движении автобусов в РНИС.Ответчик с иском был не согласен, отмечая, что «заявителем не доказаны обстоятельства», тем не менее, суд согласился с требованиями истца и удовлетворил иск мэрии, приняв решение о прекращении действия свидетельства.

Совладелец и директор «Галекс и Ко» Ильдар Кадермятов сказал, что «решение, вероятно, будет обжаловано в апелляционной инстанции». В беседе с «Ъ» он признал, что определенные нарушения есть, но они не настолько серьезные, чтобы переходить к крайней мере — лишению свидетельства, лишая многих водителей рабочих мест. «Никто нам не создавал условия для работы, никто не оказал компании помощь в период пандемии, а вот лишить свидетельства готовы»,— сказал директор, заметив, что у ПАТП1, автобусы которого вообще не выходят в вечернее время, нарушений не меньше, но к нему иски в суд не направляются. Представитель компании, адвокат Елена Баркова сказала, что «с решением суда не согласны, оснований для прекращения действия свидетельства не ­имеется».

В тот же день, 30 января, Арбитражный суд Ульяновской области вынес решение по аналогичному иску мэрии к другому частному перевозчику — ИП Евгению Горелову (маршрут № 4), только на этот раз суд в полном объеме отказал мэрии в удовлетворении иска. Пока аргументы суда неизвестны: опубликована только резолютивная часть решения. Как пояснил «Ъ» Евгений Горелов, в суде они старались доказать, что большинство нарушений расписания было связано с независимыми от перевозчика причинами, а скорее с бездействием администрации города в решении проблемных вопросов организации движения. «По нашему маршруту на дороге в сторону Пригородного есть железнодорожный переезд, который в день закрывается до 15 раз на время до 50 минут, причем никакой системы в закрытии нет, все это происходит абсолютно хаотично, в результате у меня нарушается все расписание»,— пояснил перевозчик. По его словам, он неоднократно обращался к мэрии с просьбами решить проблему, установить для маневровых поездов какое-то конкретное расписание, под которое могут подстроиться и автобусы, «но так ничего не решено и не сделано».

Директор МКУ «Организатор пассажирских перевозок» Владимир Фадеев сказал «Ъ», что не согласен с решением суда по маршруту № 4, но будет ли готовиться апелляционная жалоба, пока не знает: «Решать этот вопрос будем совместно с руководством города». «А по маршруту № 28, я считаю, решение суда правильное, потому что и сегодня перевозчик продолжает нарушать расписание, жалобы продолжают поступать»,— заметил господин Фадеев.

В Ульяновске, по данным мэрии, 20 частных перевозчиков выполняют более 90% транспортной работы по автобусным маршрутам по нерегулируемым тарифам. Никаких государственных или муниципальных субсидий они не получают. Остальной объем закрывает субсидируемое государственное АО «ПАТП1».

Противостояние мэрии ряда частных перевозчиков началось с заявлений мэра Ульяновска Дмитрия Вавилина о начале реформы общественного транспорта, прозвучавшее в конце 2021 года. Он тогда заявил, что начинает перевод маршрутов на регулируемые тарифы и обновление подвижного состава АО «ПАТП1» (80% в собственности региона, 20% у муниципалитета). В перспективе, как обозначил тогда глава города, основной объем перевозок общественного транспорта будет передан в ПАТП1, «поскольку частные перевозчики имеют много нареканий от пассажиров».

Летом 2022 года трое частных перевозчиков обратились в управление ФАС с заявлением о незаконности объявленных мэрией аукционов по переводу ряда маршрутов на регулируемые тарифы, указав, что их вовремя не известили об аукционах, к тому же сроки их свидетельств на маршрут не истекли, а значит, для этого требуется согласие перевозчика. Комиссия УФАС признала аукционы незаконными и потребовала их отменить.

Характерно, что из четырех перевозчиков, с исками к которым обратилась в суд мэрия, оказались именно трое перевозчиков, подававших заявления в УФАС.

Председатель правления регионального Транспортного экспертного совета Виктор Сидоренко назвал решение суда по маршруту № 4 фактическим «провалом» политики городской администрации в отношениях с частными перевозчиками. В то же время он не уверен, что «Галексу и Ко» удастся обжаловать решение суда. «Получилось так, что своими заявлениями об отказе от частных перевозчиков Вавилин открыл ящик Пандоры. Многие водители, почувствовав ухудшение ситуации, стали увольняться. Некоторые перевозчики опустили руки и не стали обновлять транспорт, чувствуя отсутствие перспектив. Другие изо всех сил старались держаться, цеплялись зубами и ногтями. „Галекс и Ко“, похоже, особо биться не стали, их парк значительно снизился»,— сказал эксперт, заметив, что, по его мнению, вместо решения реальных проблем общественного транспорта мэрия ведет судебную тяжбу в интересах ПАТП1 и иных заинтересованных лиц.

Сергей Титов, Ульяновск