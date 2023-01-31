На кресло мэра претендуют шестеро

Завершился срок подачи документов на конкурс за пост главы Отрадного. Всего было подано около шести заявок. По данным местных СМИ, на пост мэра претендует первый заместитель главы Кинельского района Александр Мецкер. Ранее он более 10 лет работал в администрации Отрадного. Одним из участников конкурса также называют бывшего сызранского депутата и экс-директора АО «Полад» Павла Зелюкова. Прежний мэр Александр Бугаков досрочно покинул должность «по собственному желанию». Однако затем суд по требованию прокурора решил прекратить полномочия главы «в связи с вступлением в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Отрадном завершился срок подачи заявок на конкурс по отбору главы города. Однако городские власти пока не сообщают имена участников отбора, ссылаясь на защиту персональных данных.

Всего на конкурс подано около шести заявок. По неофициальным данным местных СМИ, участником отбора стал первый заместитель главы Кинельского района Александр Мецкер. Этот пост он занял в декабре 2020 года. До этого он более 10 лет проработал в администрации Отрадного — сначала на посту заместителя председателя комитета ЖКХ по вопросам благоустройства мэрии, затем в должности руководителя комитета по ЖКХ и обслуживанию населения. С 2005 по 2011 год господин Мецкер был первым заместителем главы Отрадного по развитию городского хозяйства. После этого он несколько лет проработал на руководящих должностях предприятий нефтегазовой отрасли.

Одним из участников конкурса также называют Павла Зелюкова. До марта 2017 года он был депутатом Сызрани. По данным Kartoteka.ru, господин Зелюков является директором ООО «Эколос-Поволжье». До этого работал генеральным директором в АО «Полад» и в ЗАО «Средневолжская лизинговая компания». На пост мэра также претендует Андрей Баранов. По данным Kartoteka.ru, до 2019 года он был генеральным директором ОАО «Завод имени Фрунзе». Ранее исполнял обязанности гендиректора ОАО комбинат «Полимерстройматериалы» (Отрадный). Связаться с участниками конкурса не удалось.

Конкурс на пост мэра Отрадного депутаты гордумы объявили в декабре минувшего года. Членами конкурсной комиссии от гордумы стали председатель гордумы Отрадного, главный врач Отрадненской горбольницы Александр Кандрахин, заместитель председателя гордумы, генеральный директор ООО «Оргэнергонефть» Юрий Бойков, депутат гордумы Валерий Нуждин и депутат думы, генеральный директор ООО «Гранит» Владимир Муратов.

Прежний глава Отрадного Александр Бугаков досрочно покинул должность в сентябре минувшего года «по собственному желанию». Однако после этого Отрадненский городской суд по требованию прокурора признал незаконным решение гордумы о прекращении полномочий главы в связи с его желанием уйти в отставку. Суд постановил прекратить полномочия Александра Бугакова «в связи с вступлением в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда». Защита экс-главы подала апелляционную жалобу на это решение.

В середине июня прошлого года суд признал бывшего главу Отрадного Александра Бугакова виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности коммунальной организации с причинением крупного ущерба (ч. 2 ст. 169 УК РФ). Ему был назначен штраф 100 тыс. руб. Также Александра Бугакова лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение трех лет. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны — ООО «ГОТЭ» (входит в ГК «Полад» Виктора Попова) — о взыскании с осужденного 2,9 млн руб. ущерба.

По версии следствия, глава города распределил тепловые нагрузки в схеме теплоснабжения в пользу ООО «КСК Отрадного», создав дискриминационные условия для ООО «ГОТЭ». В связи с этим УФАС по Самарской области делало предупреждения главе города. Однако мэрия не принимала никаких мер по восстановлению нарушенных прав организации. Причиненный предприятию ущерб, как установило следствие, составил более 2,9 млн руб.

Сегодня обязанности главы Отрадного исполняет первый заместитель мэра Оксана Зеленская. Она заняла должность первого зама в декабре 2015 года. Перед этим госпожа Зеленская работала на посту руководителя аппарата администрации города.

Ани Айвазян