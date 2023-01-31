У депутата появился вопрос к судье

Депутат Госдумы Александр Хинштейн направил в Генпрокуратуру РФ и в Высшую квалификационную коллегию судей РФ (ВККС) запрос в отношении одного из претендентов на пост председателя Верховного суда Татарстана — заместителя председателя 6го кассационного суда в Самаре Радика Габдуллина. Парламентарий в своем Telegram-канале сообщил, что судья Габдуллин мог оказывать давление на следствие по делу о состоявшейся в Казани пьяной драке с участием его сына. В результате оппонент последнего был арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн предполагает, что Александр Ефанов (на фото) и Радик Габдуллин используют свои статусы судьи в корыстных целях

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Александр Хинштейн предполагает, что Александр Ефанов (на фото) и Радик Габдуллин используют свои статусы судьи в корыстных целях

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что направил запросы в Генпрокуратуру и в ВККС в отношении одного из претендентов на пост председателя Верховного суда Татарстана — заместителя председателя 6го кассационного суда в Самаре Радика Габдуллина. По данным парламентария, 21летний сын судьи Дамил спровоцировал «пьяную драку» у ночного клуба в Казани 25 декабря прошлого года, однако уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия) было возбуждено в отношении его визави, которого отправили под арест.

К депутату обратилась «мать арестованного парня». «Родня арестанта утверждает, что это произошло под давлением Габдуллина-старшего, который даже приезжал в полицию»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале. Депутат, ссылаясь на родственников арестованного парня, отмечает, что в драке на стороне сына судьи якобы участвовал родственник лидера казанской ОПГ «Борисково» Сергея Новоселова (Новосел). «Год назад Новосела судили за убийство, но райсуд Казани освободил его за истечением сроков давности»,— говорит Александр Хинштейн.

Радик Габдуллин — один из пяти кандидатов на пост председателя Верховного суда (ВС) Татарстана. Вакансия откроется в апреле, когда у действующего главы республиканского ВС Ильгиза Гилазова закончится второй шестилетний срок пребывания в должности. Как сообщила «Ъ» пресс-служба суда, сам он выдвигаться не стал. Публично о причине не сообщалось. «Его решение такое»,— лишь сказала официальный представитель ВС Татарстана Наталья Лосева.

Конкурс был объявлен в ноябре. ВККС планирует рассмотреть кандидатуры уже на следующей неделе — 6–10 февраля.

Радику Габдуллину предстоит бороться за пост с представителями ВС Татарстана: заместителями господина Гилазова Максимом Беляевым и Айдаром Галиаберовым, а также судьями ВС Татарстана Эдуардом Абдуллиным и Айратом Миннуллиным. Последний сейчас рассматривает резонансное дело «казанского стрелка» Ильназа Галявиева, в мае 2021 года напавшего на гимназию № 175 и убившего девять человек, в том числе семерых школьников.

Казанский адвокат Руслан Нагиев рассказал «Ъ», что к нему за юридической помощью обращалась мать арестованного участника драки и он в курсе этой истории. Юрист считает, что если будет доказано, что аресту и уголовному преследованию содействовал Радик Габдуллин, то тот однозначно не сможет рассчитывать на пост председателя ВС ­Татарстана.

В самом ВС Татарстана ситуацию не комментируют. В 6м кассационном суде также сказали, что «не комментируют подобное».

Ранее Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру и в ВККС с требованием проверить председателя 6го кассационного суда Александра Ефанова. Парламентарий подозревает судью в масштабной коррупции. Как сообщил Александр Хинштейн вчера, 31 января, в 2021 году жена Александра Ефанова Ольга Ефанова, находящаяся на пенсии, приобрела Lexus LS600 стоимостью более 22 млн. «Цена нового Lexus составляет 80% от трехлетнего дохода четы Ефановых: в 2019–2020 годах они совокупно задекларировали 28 млн (из них жена-пенсионерка — только 1,6 млн)»,— написал депутат в Telegram-канале. Ранее выяснилось, что председатель суда, по данным депутата, «разъезжает» на Toyota Sequoia, принадлежащей коммерческой организации — ООО «Управляющая компания „Сервис Тон-Авто“», подконтрольному бывшему главе Жигулевска Александру Курылину. До этого стало известно о покупке Александром Ефановым у ООО «Эра» земельного участка площадью почти 4995 кв. м на острове Поджабный в Самаре за 860 тыс. руб., который «активно осваивается». Совладельцем «Эры» в прошлом был сын председателя суда Иван Ефанов, высокопоставленный региональный чиновник.

Полина Петрова, Казань; Сабрина Самедова